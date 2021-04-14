Bakan Pekcan'dan Kızılcahamam yangınında mağdur olan esnafa müjde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Pekcan'dan Kızılcahamam yangınında mağdur olan esnafa müjde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bakan Pekcan'dan Kızılcahamam yangınında mağdur olan esnafa müjde

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kızılcahamam yangınında iş yerleri zarar gören esnaf ve sanatkarların 1 yıllık taksit ve faizlerinin öteleneceğini müjdeledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kızılcahamam yangınında iş yerleri zarar gören esnaf ve sanatkarların 1 yıllık taksit ve faizlerinin öteleneceğini müjdeledi. Pekcan ayrıca, 50 bin liralık hibe katkısında da bulunacaklarını duyurdu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kızılcahamam yangınında iş yerleri zarar gören esnaf ve sanatkarların Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizlerinin öteleneceğini duyurdu. Bakan Pekcan paylaşımında, "Kızılcahamam'da yaşanan yangında iş yeri zarar gören esnaf ve sanatkarımızın kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizleri ötelenecek. Ayrıca söz konusu esnaf ve sanatkarımıza TESKOMB aracılığı ile 50 bin TL tutarında hibe katkısında bulunacağız. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Nur Sürer Ajda Pekkan Demet Akalın Canan Ergüder
Spor Diego Ersun Yanal Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bakan Pekcan'dan Kızılcahamam yangınında mağdur olan esnafa müjde - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 13:05:20. #1.15#

title