Bakan Pekcan "Kadın Kooperatifleri Paneli"ne katıldı
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Bakan Pekcan "Kadın Kooperatifleri Paneli"ne katıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde kooperatifçiliğin üretimde ve ihracatta ne kadar öncü rol üstlendiğini hep beraber görüyoruz.

Bakan Pekcan
20.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:20

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde kooperatifçiliğin üretimde ve ihracatta ne kadar öncü rol üstlendiğini hep beraber görüyoruz. Biz de kooperatiflerimizin, özellikle de kadın kooperatiflerimizin üretimde ve ihracatta daha fazla yer almasını hedefliyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığınca Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen "Türkiye'de Kooperatifçilik ve Kadın Kooperatifleri Paneli"ne video konferans yöntemiyle katıldı. Panel kapsamında Bakanlık ekiplerince Malatya'da, yerel ürünlerle ilgili kooperatiflerin nasıl etkin bir şekilde kurulup yönetilebileceğinin anlatılacağını, kadın girişimciler ve kooperatiflerle bir araya gelineceğini belirten Pekcan ayrıca Malatya'da bulunan Kooperatifçilik Otobüsü ile de bir hafta boyunca tüm ilçelerde kooperatifçilik konusunda eğitimlerin verileceğini söyledi.

"Kadın kooperatiflerimizin üretimde ve ihracatta daha fazla yer almasını hedefliyoruz"

Kooperatiflerin tarımsal üretimden ulaşıma, eğitimden enerjiye kadar pek çok alanda faaliyet gösterdiğine işaret eden Bakan Pekcan, "Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde kooperatifçiliğin üretimde ve ihracatta ne kadar öncü rol üstlendiğini hep beraber görüyoruz. Biz de kooperatiflerimizin, özellikle de kadın kooperatiflerimizin üretimde ve ihracatta daha fazla yer almasını hedefliyoruz. Ayrıca bilişim alanında da kadınların faaliyet göstermesini, kooperatifleşmesini önemsiyoruz" dedi.

Yerel, yerinde, doğal, ekolojik ve çevreye duyarlı üretimin ne kadar önemli bir faaliyet olduğunu, istendiğinde ve bir araya gelindiğinde nasıl bir katma değer yaratıldığını birçok başarılı kooperatif örneğinde gördüklerini anlatan Pekcan, tek başına bir girişimcinin veya küçük işletmenin cesaret edemediği veya altından kalkamayacağı ölçekte bir üretimin, el birliği yaparak örgütlenen kooperatifler eliyle kolaylıkla hayata geçtiğini, üretime ve ihracata katkı sağlandığını kaydetti.

"Girişimci ve kooperatifçi kadınlarımızın, esnafın her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz"

Türkiye'de gerek tarımsal üretimde, el sanatlarında, gerekse turizme dönük faaliyetlerde ve ticaret ile sanayi üretiminin pek çok kolunda yerel potansiyellerin ve dinamiklerin oldukça güçlü ve üretken olduğunu vurgulayan Bakan Pekcan, kooperatiflerin ve birliklerin bu yerel dinamikleri hayata geçirmede son derece önemli roller üstlendiğini ifade etti. Pekcan, "Biz de Ticaret Bakanlığı olarak, bütün ekibimizle, imkanlarımızla kooperatiflerimizin, girişimci ve kooperatifçi kadınlarımızın, esnafın her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Bakanlığın Kooperatiflerin Desteklenmesi Projesi'ne (KOOP-DES) de değinen Pekcan, söz konusu programla kadın kooperatiflerini destekleme amacı güttüklerini söyledi. Söz konusu programla kooperatiflerin üretime, istihdama katkısı olan, katma değer sağlayan proje bedellerinin bir bölümünün hibe şeklinde destekleneceğini hatırlatan Bakan Pekcan, "Burada makine ve ekipman tedarikleriyle ilgili destek yüzde 50, ama Malatya için yüzde 75. Makine ve ekipman tedariğine maksimum 150 bin liraya kadar olmak üzere hibe destek vereceğiz. Kooperatiflerimiz başvurularını 81 ilde bulunan Ticaret İl Müdürlüklerine yapabilecek. Programla yeni alanlarda girişimciliği özendirmeyi, faaliyetlerde etkinlik ve verimlilik sağlamayı ve öz kaynak yetersizliğinde olan kooperatiflerimizi desteklemeyi amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Genç ve kadın girişimcilerimizle, melek yatırımcılarımızı da bir araya getirmeyi hedefliyoruz"

"Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği"nin yayımlandığını ve bu kapsamda desteklerin kural temelli, ölçülebilir, denetlenebilir ve objektif biçimde olacağını ifade eden Bakan Pekcan ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kooperatiflere öncelik verdiklerine dikkati çekti. Bakanlık olarak Kadın ve Genç Girişimci İhracat Daire Başkanlığını kurduklarını ve önemli projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Pekcan, şöyle devam etti:

"Pandemi öncesi her ay 4 ili ziyaret ediyorduk. Her ilden 100 kadın girişimcimize e- ticaret eğitimleri, ihracat eğitimleri çeşitli eğitimler veriyorduk. Pandemi sürecinde bu eğitimlerimizi de sanal ortama taşıdık ve pandemi sürecinde bin kadın girişimcimizle bir araya geldik. Aynı zamanda Ulusal Kadın Girişimci Network Platformunu ve Melek Yatırımcı Ağı projelerini oluşturuyoruz. Bunlarla ilgili de yazılım çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yazılım çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte fikri olan projesi olan genç ve kadın girişimcilerimizle, melek yatırımcılarımızı da bir araya getirmeyi hedefliyoruz."

"Kadın esnaf sayış 25 bin arttı"

Ticaret Bakanı Pekcan, son 1 yıl içinde kadın esnaf ve sanatkarların sayısının 318 bin 154'e yükseldiğini ve kadın esnaf sayısının 25 bin arttığını belirterek, "Bütün dünyada ekonomik alanda küresel daralma yaşanırken, kadın esnaf sayımızdaki artış bizi cesaretlendirmekte. Dolayısıyla burada birlikte yapabileceğimiz çok şey var. Biz bakanlık olarak her zaman kadınlarımızın yanınızda olacağız" dedi.

Yerel kalkınmanın hızlandırılması, yerelde katma değer yaratılması, istihdamın geliştirilmesi ve bu sayede göçün önlenmesi, kadınların başta olmak üzere ekonomik olanakların artırılması ile ilgili çalışmaları hızlandıracaklarını ve kooperatifçilik faaliyetlerine destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Bakan Pekcan, "Biz kooperatiflerimizden sadece lokal olmalarını beklemiyoruz, uluslararası olmalarını bekliyoruz. Biz hem iç ticarette, hem uluslararası ticarette kooperatiflerimizin lokomotif rol oynamasını istiyoruz. Gerçekten çok güçlü büyük ve uluslararası boyutta kooperatif örneklerimiz var. Bunlardan da rol model alarak yararlanabiliriz. Bakanlık olarak desteklerimizle kooperatiflerimizin yanınızda olacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

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