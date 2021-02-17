Bakan Pekcan: "İstenmeyen SMS, sesli arama, e-posta gibi iletilerin önüne geçmek için hizmete açtığımız İYS'ye vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi."
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Bakan Pekcan: "İstenmeyen SMS, sesli arama, e-posta gibi iletilerin önüne geçmek için hizmete açtığımız İYS'ye vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi."

17.02.2021 10:39 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:42
Bakan Pekcan:

Bakan Pekcan: "İstenmeyen SMS, sesli arama, e-posta gibi iletilerin önüne geçmek için hizmete açtığımız İYS'ye vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi.

Bakan Pekcan: "İstenmeyen SMS, sesli arama, e-posta gibi iletilerin önüne geçmek için hizmete açtığımız İYS'ye vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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