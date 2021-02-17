Bakan Pekcan: "İstenmeyen SMS, sesli arama, e-posta gibi iletilerin önüne geçmek için hizmete açtığımız İYS'ye vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi."
17.02.2021 10:39 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:42
Bakan Pekcan: "İstenmeyen SMS, sesli arama, e-posta gibi iletilerin önüne geçmek için hizmete açtığımız İYS'ye vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi.
Bakan Pekcan: "İstenmeyen SMS, sesli arama, e-posta gibi iletilerin önüne geçmek için hizmete açtığımız İYS'ye vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır