Bakan Pekcan: İran tarafından eşya ve yolcu girişleri durduruldu

23.02.2020 18:04 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:04

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Koronavirüs salgını nedeniyle İran tarafından tüm araç, eşya ve yolcu girişleri tedbir amacıyla geçici olarak durdurulmuştur" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgını nedeniyle İran'a açılan kapılarımızda İran tarafından tüm araç, eşya ve yolcu girişleri tedbir amacıyla geçici olarak durdurulmuştur. Türkiye'den ihracat ve transit işlemleri kontrollü olarak devam etmektedir. İran üzerinden Türkiye çıkışlı transit geçecek araçların güzergah geçişleri takip edilecektir. Gümrük kapılarımızda çalışanlarımız hijyen ve sağlık kurallarına sıkı bir şekilde uymaktadır, gerekli önlemler alınmıştır" dedi.

Kaynak: DHA