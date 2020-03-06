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Bakan Pekcan: İptallerde turun adresi belirleyici olacak

Koronavirüs salgını nedeniyle paket tur iptallerine ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Vatandaşlarımız tarafından daha önce satın alınan paket turun koronavirüs salgını nedeniyle iptalinde, turun nereye olduğu belirleyici olacaktır" dedi.

06.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:30
Bakan Pekcan: İptallerde turun adresi belirleyici olacak

salgını nedeniyle paket tur iptallerine ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanı , "Vatandaşlarımız tarafından daha önce satın alınan paket turun koronavirüs salgını nedeniyle iptalinde, turun nereye olduğu belirleyici olacaktır" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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