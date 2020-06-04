Bakan Pekcan'ın duyurusuyla yeniden açılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda hareketlilik
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Bakan Pekcan'ın duyurusuyla yeniden açılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda hareketlilik

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süredir kapalı olan ve İran ile Irak'a açılan gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldığını duyurması üzerine, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda hareketlilik...

Bakan Pekcan'ın duyurusuyla yeniden açılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda hareketlilik
04.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:18

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süredir kapalı olan ve İran ile Irak'a açılan gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldığını duyurması üzerine, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda hareketlilik yaşanmaya başladı.

Türkiye'nin İran'a açılan sınır kapılarından olan ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında 23 Şubat'ta tek yönlü araç, eşya ve yolcu girişlerine kapatılan Gürbulak, yeniden açıldı.

Ticaret Bakanı Pekcan'ın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gümrük kapılarının açıldığını duyurması üzerine tırlar, İran tarafından Türkiye'ye giriş için sınır kapısına gelmeye başladı.

Burada işlemlerine başlanan tırların, ilerleyen saatlerde ülkeye girişi sağlanacak.

Öte yandan, Türkiye tarafından da İran'a giriş yapacak tırların, yavaş yavaş sınır kapısına geldiği gözlendi.

Ayrıca, sınır kapasından Türk ve İranlı vatandaşların, kendi ülkelerine geçişine de kontrollü şekilde izin veriliyor. Bu çerçevede sınır kapısındaki çok sayıda İranlı vatandaş, gerekli işlemlerinin ardından ülkelerine giriş yaptı.

Bu arada, alınan önlemler kapsamında termal kamera ve sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Kovid-19 belirtileri taşıyan tır şoförleri ile Türk vatandaşlar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edilecek. Kovid-19 belirtileri taşımayanlar ise Türkiye'deki ikametlerinde 14 gün süreyle sağlık görevlilerinin gözetiminde karantinada kalacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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