Bakan Pekcan'ın annesi vefat etti
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Bakan Pekcan'ın annesi vefat etti

20.11.2020 01:14 | Son Güncelleme: 20.11.2020 01:18
Bakan Pekcan'ın annesi vefat etti

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan taziye mesajı paylaştı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakan arkadaşım Ruhsar Pekcan Hanımefendi'nin kıymetli annesi vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde durumunu yakından takip ediyorduk. Merhumeye Allah'tan rahmet, Ruhsar Hanımefendi'ye, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ise, "Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan hanımefendinin annesinin vefatını üzüntü ile öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli Bakanımıza ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" diyerek, başsağlığı dileğinde bulundu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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