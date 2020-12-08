Bakan Pekcan ile AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis'ten "diyalog" vurgusu
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Bakan Pekcan ile AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis'ten "diyalog" vurgusu

08.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:09
Bakan Pekcan ile AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis'ten

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Toplantımızda mevcut gündem maddeleri üzerinde yapıcı diyaloğumuzun önemini vurguladık.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Toplantımızda mevcut gündem maddeleri üzerinde yapıcı diyaloğumuzun önemini vurguladık." ifadelerini kullandı.

Pekcan, Twitter hesabından, Dombrovskis ile gerçekleştirdiklerini toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini, görüşmede Türkiye ile AB arasındaki ticari ilişkileri ele aldıklarını aktaran Pekcan, "Toplantımızda mevcut gündem maddeleri üzerinde yapıcı diyaloğumuzun önemini vurguladık." değerlendirmelerinde bulundu.

Dombrovskis de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB-Türkiye ticari ilişkilerini görüşmek üzere yaptığımız ilk toplantı için Bakan Pekcan'a teşekkür ederim. Türkiye, AB için önemli ortaktır ve AB de Türkiye için büyük ekonomik öneme sahiptir. Farklılıklarımızı gidermek için yapıcı bir diyalog içinde çalışmak önemlidir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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