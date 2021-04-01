Bakan Pekcan: "İhracatta mart ayında ve yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz başarı, gelecek dönemdeki başarının da bir göstergesi ve teminatıdır."
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Bakan Pekcan: "İhracatta mart ayında ve yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz başarı, gelecek dönemdeki başarının da bir göstergesi ve teminatıdır."

Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Bakan Pekcan: 'İhracatta mart ayında ve yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz başarı, gelecek dönemdeki başarının da bir göstergesi ve teminatıdır.'

Bakan Pekcan: "İhracatta mart ayında ve yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz başarı, gelecek dönemdeki başarının da bir göstergesi ve teminatıdır.

Bakan Pekcan: "İhracatta mart ayında ve yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz başarı, gelecek dönemdeki başarının da bir göstergesi ve teminatıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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