Bakan Pekcan: "İhracatta mart ayında ve yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz başarı, gelecek dönemdeki başarının da bir göstergesi ve teminatıdır."
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Bakan Pekcan: "İhracatta mart ayında ve yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz başarı, gelecek dönemdeki başarının da bir göstergesi ve teminatıdır.
Bakan Pekcan: "İhracatta mart ayında ve yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz başarı, gelecek dönemdeki başarının da bir göstergesi ve teminatıdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır