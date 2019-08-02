Bakan Pekcan: "İhracatımızı artırmayı milli bir vazife olarak görüyoruz" - İZMİR
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamaları İZMİR - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İzmir'de temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamaları İZMİR - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İzmir'de temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı. - 1 -
Kaynak: AA
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