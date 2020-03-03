Bakan Pekcan: İhracat rakamları, rekabetçi gücün bir göstergesi

03.03.2020 11:57 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:57

İhracat rakamlarını değerlendiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dış talepteki zayıflama, küresel ve bölgesel olumsuzluk, belirsizlik ve risklere rağmen ihracatın artmasının, ihracatçıların dinamizminin ve dünyadaki rekabetçi gücünün önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.