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Bakan Pekcan: İhracat rakamları, rekabetçi gücün bir göstergesi

İhracat rakamlarını değerlendiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dış talepteki zayıflama, küresel ve bölgesel olumsuzluk, belirsizlik ve risklere rağmen ihracatın artmasının, ihracatçıların dinamizminin ve dünyadaki rekabetçi gücünün önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

03.03.2020 11:57 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:57
Bakan Pekcan: İhracat rakamları, rekabetçi gücün bir göstergesi

rakamlarını değerlendiren Ticaret Bakanı , dış talepteki zayıflama, küresel ve bölgesel olumsuzluk, belirsizlik ve risklere rağmen ihracatın artmasının, ihracatçıların dinamizminin ve dünyadaki rekabetçi gücünün önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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