Bakan Pekcan, Hırvatistan Dışişleri ve AB İşleri Bakanı Radman ile görüştü

11.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:52

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Hırvatistan Dışişleri ve AB İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman arasında ikili görüşme gerçekleşti.

Bakan Pekcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Zagreb'de, Hırvatistan Ekonomi, Girişimcilik ve El Sanatları Bakanı Darko Horvat ile yaptığı görüşmenin ardından Radman ile de bir araya geldi.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından aldığı bilgilere göre, Hırvatistan Dışişleri Bakanlığında yapılan görüşmede, Hırvatistan'ın bu yılın başında devraldığı ve haziran ayı sonuna kadar yürüteceği AB dönem başkanlığı nedeniyle Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi konusu ele alındı.

İki ülke arasındaki ticari ilişkiler ve yatırımların artırılması, müteahhitlik konusu değerlendirilirken, AB tarafından Türkiye'den ithal edilen demir çelik ürünlerine yönelik önlemlerin kaldırılmasına ilişkin de öneriler iletildi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığının koordinasyonu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Hırvatistan Ekonomi Odasının organizasyonunda, iki ülkenin firmalarının katılımıyla düzenlenen Türkiye-Hırvatistan Yuvarlak Masa Toplantısı'na da iştirak etmişti.

Kaynak: AA