Bakan Pekcan Hatay'da 'Bölgesel İstişare Toplantısı'na Katıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, iç ticaretin daha kolay yapılabilmesi için lisanslı depoculuk sistemini geliştirdiklerini söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hatay'da 'Bölgesel İstişare Toplantısı'na katıldı. İş insanları ile bir araya gelen Bakan Pekcan, bakanlık olarak yaptıkları hizmetleri anlattı. Bakan Pekcan lisanslı depoculuk sistemin geliştirdiklerini ve ürün ticareti yapılabilmesi için ürün ihtisas borsasını kurduklarını söyledi. Bakan Pekcan "iç ticaretin daha kolay ve elverişli koşullarda yapılabilmesi için özellikle lisanslı depoculuk sistemini geliştirdik ve lisanslı depodaki ürünlerin elektronik ortamda ürün ticareti yapılabilmesi için ürün ihtisas borsasını fiilen kurduk. 2019 hasat mevsiminde ürün ihtisas borsasında ürünlerin ticaretini yapabiliyor olacağız. Merkezi sicil kayıt sistemi için mersis sistemini kurduk. Çekte güvenin sağlanması için karekod uygulaması başlatmıştık. Şimdi bono ve senette de karekod uygulamasını başlatıyoruz. Daha da önemlisi artık çek ve bonoyu elektronik ortamda alıp verebileceksiniz. U çekin ve bononun geçmişini siz bilgisayarınızdan online olarak takip edip sorgulayabileceksiniz. Hangi bankalardan bu çeki tahsil edebileceğinizi görebileceksiniz. Ayrıca Elektronik ticarette güvenlik ve hizmet kalitesinin arttırılması için güven damgası sistemini oluşturduk. Bu damgayı taşıyan sistemlerde portallarda daha güvenli alış veriş yapabileceksiniz" dedi.

Toplantı soru cevap şeklinde devam etti. Bakan Pekcan daha sonra Hatay Valiliğini ziyaret etti, valilik anı defterini imzalamasının ardından basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan brifing aldı. - HATAY

Kaynak: İHA