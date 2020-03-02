Bakan Pekcan, "Hain saldırı sonucu bir personelimiz şehit oldu"

02.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:20

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan servis aracına yapılan saldırıyla ilgili, "Bugün sabah saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelimizi taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu bir personelimiz şehit olmuştur" paylaşımında bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personellerini taşıyan servis aracına yapılan saldırıyı değerlendirdi. Bakan Pekcan, "Bugün sabah saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelimizi taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu bir personelimiz şehit olmuştur. Saldırıyı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA