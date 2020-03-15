Bakan Pekcan: Güvensiz ürünlerin tüketiciden geri çağrılmasını zorunlu hale getiriyoruz
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Ruhsar Pekcan, Güncel

Bakan Pekcan: Güvensiz ürünlerin tüketiciden geri çağrılmasını zorunlu hale getiriyoruz

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yeni Ürün Güvenliği Kanunu ile tüketicilerimizi güvensiz ürüne karşı koruyacak ve güvensiz üründen kaynaklı mağduriyetlerini ivedilikle giderilecek çok önemli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz.

15.03.2020 12:13 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:13
Bakan Pekcan: Güvensiz ürünlerin tüketiciden geri çağrılmasını zorunlu hale getiriyoruz

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yeni Ürün Güvenliği Kanunu ile tüketicilerimizi güvensiz ürüne karşı koruyacak ve güvensiz üründen kaynaklı mağduriyetlerini ivedilikle giderilecek çok önemli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Güvensiz ürünlerin tüketiciden geri çağrılmasını zorunlu hale getiriyoruz" dedi.

Bakan Pekcan, '15 Mart Dünya Tüketiciler Günü' nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, günümüzde ürün ve hizmet çeşitliliği artışına paralel tüketimin de arttığını bildirdi. Sürdürülebilir kalkınmayı ve refahı sağlamak için bilinçli tüketim ve tüketicinin korunmasının her geçen gün daha da önem kazandığını kaydeden Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak tüketicinin korunması mevzuatımızı, ekonominin dinamik yapısına uygun biçimde yeniliyor, tüketicilerimizin mağdur olmaması için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Vatandaşımızın mağduriyet yaşadığı durumlarda da bunlara çözüm sağlayacak faaliyetleri etkin bir şekilde yürütüyoruz. Bununla birlikte tüketicilerimizin bilinç düzeyini artırmak ve bilinçli tüketim anlayışını toplumumuzda yaygınlaştırmak için gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÇOK SIKI DENETİME TABİ TUTUYORUZ'Bakan Pekcan, tüketicilerin sağlık ve güvenliğiyle ekonomik çıkarlarının korunması için etkin, hızlı ve insan odaklı hizmet sunmaya gayret sarf ettiklerini, bu kapsamda Yenilenen Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) sayesinde, tüketicilere e-devlet üzerinden tüketici hakem heyetlerine kolaylıkla başvuru yapma imkanı sağladıklarını kaydetti. Bakan Pekcan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ayrıca, TÜBİS-UYAP entegrasyonu ile tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleriyle belgeleri online olarak paylaşıyoruz. Diğer taraftan Reklam Kurulumuz vasıtasıyla aldatıcı ve yanıltıcı reklamlarla mücadele ediyor, haksız fiyat artışlarına karşı vatandaşlarımızı korumak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi Mobil Uygulama ile ALO 175 Tüketici Danışma Hattı ile vatandaşlarımız kolay bir şekilde şikayetlerini bizlere ulaştırabiliyor. Yeni Ürün Güvenliği Kanunu ile tüketicilerimizi güvensiz ürüne karşı koruyacak ve güvensiz üründen kaynaklı mağduriyetlerini ivedilikle giderilecek çok önemli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Güvensiz ürünlerin tüketiciden geri çağrılmasını zorunlu hale getiriyoruz. Bunun yanı sıra Bakanlık olarak ayrıca kurduğumuz Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden güvensiz ürünlere ilişkin bilgileri halihazırda kamuoyu ile paylaşıyoruz. Ayrıca, ithalat aşamasında, ürünleri risk analiz esasına göre çok sıkı denetime tabi tutuyoruz. Bir başka ifadeyle tüketicilerimizin satın aldıkları ürünlerle ilgili sağlığını korumak için 'güvensiz ürüne sıfır tolerans' prensibiyle hareket ediyoruz."

Bakan Pekcan, tüm vatandaşların 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nü kutladı.

ANKARA,


Kaynak: DHA

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Manşet

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