Bakan Pekcan: Güven Damgası Sistemini oluşturmuş bulunmaktayız Bakan Pekcan: Güven Damgası Sistemi'ni oluşturmuş bulunmaktayızTİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Güvenlik, gizlilik ve hizmet kalitesi konularındaki beklentilerin karşılanması, endişelerin giderilmesi ve e-ticaret sitelerinin güvenirliğinin tesis edilmesi amacıyla e-ticarette 'Güven Damgası...

Bakan Pekcan: Güven Damgası Sistemi'ni oluşturmuş bulunmaktayız

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Güvenlik, gizlilik ve hizmet kalitesi konularındaki beklentilerin karşılanması, endişelerin giderilmesi ve e-ticaret sitelerinin güvenirliğinin tesis edilmesi amacıyla e-ticarette 'Güven Damgası Sistemi'ni oluşturmuş bulunmaktayız" dedi.

Bakan Pekcan, bakanlık binasında video konferans yöntemiyle yapılan 'E-Ticaret Güven Damgası Toplantısı'nda konuştu. Bakan Pekcan, e-ticaretin önemini pandemi sürecinde bütün dünya gibi kendilerinin de gördüğünü bildirerek, e-ticaret alışverişlerinin arttığını söyledi. Pekcan, "E-ticaret, özellikle bazı faaliyet kollarındaki KOBİ'lerimiz, esnaflarımız ve üretici birliklerinin desteklenmesi, rekabet güçlerinin artırılması ve kurumsallaşmaları için önemli bir fırsat sunmaktadır. E-ticaretin bu kadar genişlemesi; faydalarının yanında potansiyel bir risk de barındırmaktadır. İşte biz bunun için burada bir aradayız. Tıpkı konvansiyonel ticaretteki gibi e-ticarette de, taraflar arasındaki sözleşme şartları iyi çok işlenmeli, malın ayıpsız teslimi, teslim şekilleri ve ödeme koşullarına kadar tüm hususlar her iki tarafı da memnun eden biçimde önceden tamamlanmalıdır ki sonunda bir anlaşmazlık doğmasın" dedi.

'63 MİLYONUN İNTERNET ERİŞİMİ VAR'Pekcan, kişilerin internet ortamına aktardığı kişisel verilerinin korunmasının da önemli bir güvenlik konusu olduğuna dikkat çekerek, "Bu nedenlerle e-ticaret, tarafların sözleşme özgürlüğüne ve piyasa etkinliğine halel getirilmeden düzenlenmeli, denetlenmeli ve güvenli olması temin edilmelidir. Ülkemiz pek çok alanda olduğu gibi e-ticaret alanında da oldukça iddialı ve gelişime açık bir konumdadır. Genç, dinamik ve iletişim teknolojilerine yatkın bir nüfusumuz var. Ayrıca ülkemizin jeo-stratejik konumundan ötürü ticaretin lojistiğinde avantajlarımız söz konusu. TÜİK Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, nüfusumuzun yüzde 75,3'üne karşılık gelen yaklaşık 63 milyonun internet erişimi var. 58 milyon insanımız da cep telefonları üzerinden internete ulaşmakta. Bu çerçeveden bakıldığında küresel e-ticaret pazarında önemli ve belirleyici bir aktör olma özelliğimiz her geçen gün artmaktadır" diye konuştu.'GÜVEN DAMGASI SİSTEMİNİ OLUŞTURMUŞ BULUNMAKTAYIZ'Güvenlik, gizlilik ve hizmet kalitesi konularındaki beklentilerin karşılanması; endişelerin giderilmesi; ve e-ticaret sitelerinin güvenirliğinin tesis edilmesi amacıyla e-ticarette Güven Damgası Sistemini oluşturduklarını belirten Bakan Pekcan, şunları söyledi:

"Bu çerçevede, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni (TOBB) de Güven Damgası Sağlayıcı (GDS) olarak yetkilendirdik. Sisteme gönüllülük esasına göre dahil olmak isteyen e-ticaret siteleri, ww.guvendamgasi.org.tr sitesi üzerinden başvuruda bulunabiliyorlar. Güven damgası ile ilgili başvurular Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ esas alınarak değerlendirilecektir. Kriterlere uyduğu tespit edilen e-ticaret sitelerine güven damgası tahsis edilecektir. Güven damgası sahibi e-ticaret siteleri, tüketicinin korunması, kişisel veriler, ödeme sistemleri konusunda ilgili mevzuata uygun davranacak, güvenilir bir otorite tarafından denetlenmiş olacaklar. Bu siteler, bilgilerin yalnızca internet sitesi ve ilgili kullanıcı tarafından görülmesini sağlayan sertifikalar kullanacaklar; belli aralıklarla yapılan testlerle güvenlik açıkları tespit edilebilecek. Alıcıların siparişi hakkında bilgi alabilmesini, talep ve şikayetlerin etkin bir şekilde değerlendirilmesi de sağlanacak. Malın stok bilgisi, içeriği, ölçüleri gibi özelliklerine ilişkin pek çok ayrıntıya sitede yer vermek durumunda olacaklar. Ayrıca, alıcıya siparişinin durumu hakkında bilgi ve kargo takip imkanları sunacaklar."

Kaynak: DHA