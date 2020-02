Bakan Pekcan: Gümrük kapılarında her türlü tedbirimizi aldık

26.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:01

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüse karşı gümrük kapılarında alınan önlemlere ilişkin, "Gümrüklerle ilgili olarak her türlü tedbirimizi aldık. Bütün kapılarımızı dezenfekte ettik ve bütün ekiplerimizi kıyafetlerle maskelerle donattık. Kapılardaki kontrolümüz hat safhada" dedi.

Bakan Pekcan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileri ile düzenlenen programda bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Pekcan, uluslararası ticarette küresel ekonominin zor bir dönemden geçtiğini bildirdi. Küresel ticaret ortamındaki belirsizlikler ve kriz ortamıyla hep beraber tanışmış olduklarını belirten Bakan Pekcan, "Küresel ekonominin içinden geçtiği bu koşullarda biz Avrupa Birliği ile Türkiye'nin ticari ve ekonomik ilişkilerinin derinleştirilmesinin ve entegrasyonunun son derece önemli olduğunu ve her iki tarafın da menfaati için gerekli olduğuna da inanıyoruz. Zaten yapılan bütün çalışmalar da bunu göstermekte" dedi.

'ÇABALARIMIZI İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRMA YÖNÜNDE YOĞUNLAŞTIRICAĞIZ'Bakan Pekcan, Yeşil Mutabakat ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade ederek, "AB'nin, yeşil ekonomiye geçişindeki korumacı önlemlere yol açmaması, bilakis bunun yerine stratejik vizyonuna katkı sağlayacak ortaklıklar oluşturması ve buna odaklanması gerektiğine inanıyoruz. Bizim bu konuda da işbirliğine ve stratejik ortaklığa hazır olduğumuzu bildirmek isterim. Ancak bunun bir de finansman yönü var. Mevcut sanayinin dönüştürülmesi için Türkiye'de AB'deki ekonominin değer zincirlerine katkı sağlayan birçok AB şirketi bulunmaktadır. Bunlar da bu sürece dahil olacaklardır. Bu bağlamda Gümrük Birliği'ni de göz önünde bulundurarak çabalarımızı iş birliğini artırma yönünde yoğunlaştıracağız" diye konuştu.'HER TÜRLÜ TEDBİRİMİZİ ALDIK'Programın ardından çıkışta basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Pekcan, koronavirüs ile ilgili olarak alınan önlemlere ilişkin yöneltilen soruya, "Gümrüklerle ilgili olarak her türlü tedbirimizi aldık. Bütün kapılarımızı dezenfekte ettik ve bütün ekiplerimizi kıyafetlerle, maskelerle donattık. Kapılardaki kontrolümüz hat safhada. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile beraber hareket ediyoruz. Sürekli iletişim halindeyiz. Kapılarla ilgili her türlü önlemi aldık" ifadelerini kullandı.'RUSYA'NIN BU YAPMIŞ OLDUĞU UYGULAMA YANLIŞ'Bakan Pekcan, Rusya Tarım Bakanlığı'nın Türkiye'den domates ithalatına yönelik kotasını 150 binden 200 bin tona çıkarma kararı almasının hatırlatılması üzerine, şunları söyledi: "Esasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olarak Rusya'nın bu yapmış olduğu uygulama yanlış, doğru değil. Kotayı 'rotatif kota' olarak uygulamıyorlar. Bu normalde olmaması gereken bir uygulama, maalesef oldu. Buna en üst düzeyde gerek bakanlığımız, gerek Tarım Bakanlığımız yakinen takip ettik."'ŞU AN TEKLİF ALINIYOR'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, 'Çin'den yapılan ara malı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var' şeklindeki sözleri hatırlatılması üzerine Bakan Pekcan, bunun 2 yönünün bulunduğunu söyledi. Bakan Pekcan, şöyle konuştu:

"İhracatçı birlik başkanlarımız da bu konuda olumlu mesajlar veriyorlar. İçeride de Avrupa Birliği büyükelçileriyle bir toplantı yaptık. Onlarla da bu ilişkileri daha da derinleştirmek ve güçlendirmek açısından ve Türkiye'de tedarik edecekleri ürünlerin çeşitlendirilmesi açısından kendileriyle mutabakat sağladık. Türkiye hem güvenilir, hem rekabetçi konumunda. Dolayısıyla AB ülkelerine yakın olması da Türkiye için bir avantaj. Ancak bunların hepsi bir süreç. Şu anda sadece teklifler alınıyor ki; siparişe dönmüş henüz bir şey yok anlaşmalarda. Şu an teklif alınıyor, teslim süreleriyle ilgili anlaşmalar yapılıyor."

Kaynak: DHA