Bakan Pekcan: Gümrük Kapılarımızda Modernleşme ve Dijitalleşmeye Gidiyoruz

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin Avrupa'daki en modern sınır kapılarına sahip olduğunu belirterek, "Gümrük kapılarımızda modernleşme ve dijitalleşmeye gidiyoruz. Tek durak sistemine gidiyoruz. Diğer bakanlıklarla da müşterek çalışma yaparak, tek durak sistemine, tek pencere sistemindeki evrak sayısını azaltılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere, kara yoluyla Edirne'ye geldi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda Edirne Valisi Ekrem Canalp ve protokol üyelerince karşılanan Bakan Pekcan, Kapıkule VIP salonda, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün çalışmaları hakkında bilgi aldı. Toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı. Brifingin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Pekcan, Türkiye'nin Avrupa'daki en modern sınır kapılarına sahip ülke olduğunu söyledi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda hafta sonları oluşan TIR kuyruklarına çözüm bulmaya gayret ettiklerini; ancak kuyrukların cuma günleri İstanbul'daki gümrüklemeden kaynaklandığını kaydeden Pekcan, şöyle konuştu:

"Kapıkule'de yaklaşık 10 kilometreye yakın kuyruk var. Ancak cumartesi, pazar ve pazartesiye sarkıyor kuyruklar. Hafta içi sıfır kuyruk, bu da genelde İstanbul çıkışlı ihracat işlemlerinin çarşamba ve cuma günü yapılmış olmasından kaynaklanıyor. Ama tabi sürdürülebilir değil ve kirliliği de neden oluyor. Orada koşullar çok uygun değil. TIR parkının kapasitesinin artırılmasını konuştuk. Gümrük içerisinde akaryakıt istasyonu sayısının artırılmasını konuştuk. Yarın Bulgaristan'a ziyaretimiz olacak, Bulgar gümrüğündeki 8 peronun 10'a çıkarılması ve daha verimli çalışılması ile ilgili neler yapabiliriz, bunları konuştuk. Burada yenilikler yapıyoruz. Türkiye, Avrupa'nın en modern gümrük kapılarına sahip. Bunu her aşamada kendileri de zaten söylüyorlar. Gümrük kapılarımızda modernleşme ve dijitalleşmeye gidiyoruz. Tek durak sistemine gidiyoruz. Diğer bakanlıklarla da müşterek çalışma yaparak bu tek durak sistemine, tek pencere sistemindeki evrak sayısını azaltılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor."

'KUYRUKLARI NASIL YOK EDEBİLİRİZ, DİYE ÇALIŞIYORUZ'

Kapıkule Sınır Kapısı'nın yoğunluğunu azaltmak için veteriner ve laboratuvar sistemlerini Hamzabeyli Sınır Kapısı'na kaydırmak istediklerini dile getiren Bakan Pekcan, "AB tarafından izin alınabilirse veteriner kontrol sistemini ve laboratuvar sistemini Hamzabeyli Sınır Kapısı'na kaydırarak yoğunluğu azaltabiliriz. Çünkü AB sadece Kapıkule'ye izin vermiş durumda. Buradaki yoğunluğu o tarafa kaydırabiliriz, diye düşünüyoruz. X-ray kapasitesini 2'den 4'e çıkardık. Modernleşme ve teknolojideki bütün gerekli yatırımları yapıyoruz. Eleman sayısını 868'e çıkardık. Eleman açığımız yok, diye belirtiyor arkadaşlarımız. Bu kuyrukları nasıl yok edebiliriz, diye çalışıyoruz; ama biz ne kadar çalışsak cuma günü olan gümrüklemeden dolayı biraz zaman alacağa benziyor. Gene de yok etmeye çalışıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, Kapıkule Sınır Kapısı'nda X-ray taramasını ve free shop'ları gezerek Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaman Ocak'tan bilgi aldı. Bakan Pekcan ve beraberindekiler, daha sonra pazar günleri köylü kadınların ürünlerini sattığı 'Emek Pazarı'na geçti. Burada satış yapan kadınlarla sohbet eden Pekcan, kadınlardan biriyle gözleme pişirdi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Pekcan, tezgahları gezerek, satış yapan kadınlarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Edirne Valisi Ekrem Canalp'i de makamında ziyaret eden Bakan Pekcan, Selimiye Camii'ni ve Edirne Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Borsası'nı gezdi. Bakan Pekcan ardından Edirne Ticaret Odası'na geçerek, Trakya Bölgesi İstişare Toplantısı'na katıldı.

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