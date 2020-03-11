Bakan Pekcan: "Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatlar görüyoruz. Onlar için de gereğini yapacağız" Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (4) Ticaret Bakanı Pekcan: "Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatlar görüyoruz. Onlar için de gereğini yapacağız. Fırsatçılara göz açtırmayacağız." Ticaret Bakanı Pekcan: "16 Mart'tan itibaren nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarları ertelemeyi kararlaştırdık, resmi duyuruları yapacağız." Bakan Pekcan: "(Maske ve dezenfektanda fahiş fiyat) 2 bin 193 firmanın 2 bin 641 ürününü denetledik, 2 bin 180'ini soruşturma kapsamına aldık." Kaynak: AA Haberin Videosu: Bakan Pekcan: "Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatlar görüyoruz. Onlar için de gereğini yapacağız"