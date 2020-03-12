Bakan Pekcan: "Fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık" Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın gelişi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ve soruları cevaplaması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "81 ilde eş zamanlı olarak, fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın gelişi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ve soruları cevaplaması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "81 ilde eş zamanlı olarak, fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık." dedi. Pekcan: "Fiyatları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden olma, mal satışlarından kaçınma fiilleri TCK'ye göre suç. Bunların hapse kadar cezası olacak." Pekcan: "Gıda konusunda bu sabah itibarıyla marketlerde tezgahlar dolu, ürünlerde fahiş bir fiyat uygulaması yok. İnternet sitelerini inceleyeceğiz." Ticaret Bakanı Pekcan: "Reklam Kurulu, 25 Mart'ta, 1995 yılından bu yana ikinci defa olağanüstü toplanacak." Kaynak: AA Haberin Videosu: Bakan Pekcan: "Fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık"