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Ruhsar Pekcan, Koronavirüs, Ekonomi

Bakan Pekcan: Fırsatçılara geçit vermeyeceğiz

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, ekonomik tedbirler içeren düzenlemenin hayata geçirildiğini belirterek, "Fahiş fiyat artışlarına karşı mücadelemize yeni dönemde, çok daha etkin bir şekilde ve kapsamı da genişleterek oluşturduğumuz Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile devam edeceğiz.

17.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:43
Bakan Pekcan: Fırsatçılara geçit vermeyeceğiz

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, ekonomik tedbirler içeren düzenlemenin hayata geçirildiğini belirterek, "Fahiş fiyat artışlarına karşı mücadelemize yeni dönemde, çok daha etkin bir şekilde ve kapsamı da genişleterek oluşturduğumuz Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile devam edeceğiz. Özellikle böyle hassas dönemlerde ortaya çıkan fırsatçılara geçit vermeyeceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, Twitter'daki hesabından açıklamalarda bulundu. Son dönemde dünyayı etkisine alan koronavirüs pandemisiyle mücadele çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte birçok tedbirin uygulamaya geçirildiğini belirten Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak ticari hayatın aksamadan devamı için iç ve dış ticaret, gümrüklerimiz, tüketicilerimizin korunmasına yönelik çok önemli tedbirler aldık; almaya devam ediyoruz. Tabii burada önceliğimiz insan sağlığı ancak serbest piyasanın sağlıklı ve düzenli işlemesi de önem arz ediyor. Bu amaçla piyasa bozucu faaliyetlerle de Bakanlık olarak mücadele ediyoruz" dedi.

HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULUBakan Pekcan, 16 Nisan 2020'de Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan 7244 sayılı 'Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun' ile önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti: "Bugüne kadar vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarına karşı korumak amacıyla Reklam Kurulu eliyle yürütmeye çalıştığımız mücadelemize yeni dönemde, çok daha etkin bir şekilde ve kapsamı da genişleterek oluşturduğumuz Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile devam edeceğiz. Özellikle böyle hassas dönemlerde ortaya çıkan fırsatçılara geçit vermeyeceğiz. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler bundan böyle, girdi maliyetlerindeki artış gibi haklı bir sebebe dayanmadan fahiş fiyat artışı yapamayacak. Ayrıca serbest ticareti ve piyasa dengesini bozan veya tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetlerde bulunamayacak. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik incelemelerde bulunup, gerektiğinde idari para cezası uygulayacak. Kurul, 500 bin liraya varan idari para cezası uygulayabilecek." Bakan Pekcan, kurulda kamu, sivil toplum ve özel sektör dengesini gözettiklerini belirterek, "Kamudan Bakanlığımız dışında Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığını temsilen birer üye olacak. Sivil toplum ve özel sektörü temsilen ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, üretici ve tüketici örgütleri ile perakende sektöründen birer üye bulunacak" dedi.'LİSANS SÜRESİ 1 YIL UZATILDI'Bakan Pekcan, 7244 sayılı kanun ile 'Türk Ticaret Kanunu'nda da değişiklik yaparak, sermaye şirketlerinin öz kaynak yapılarını koruyucu önlemleri de devreye aldıklarını kaydetti. Pekcan, "Sermaye şirketlerinin finansal yapılarını korumak ve ilave finansman ihtiyacının doğmaması için sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımı, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda 30 Eylül 2020 tarihine kadar yüzde 25 ile sınırlandırıldı. Gıda ürünleri tedarikinde önemli bir rol oynayan lisanslı depo işletmelerimize kolaylık sağlanmasını teminen, lisanslı depolarımızdan 2020 yılı içinde lisans süresi dolacak olanların lisans geçerlilik süreleri de herhangi bir işleme gerek olmaksızın 1 yıl uzatıldı" değerlendirmesinde bulundu.'ETİL ALKOL, ÜCRETSİZ TAHSİS EDİLECEK'Bakan Pekcan, özellikle kaçakçılıkla mücadele kapsamında el koyulan etil alkolün başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere dezenfektan üretebilecek kamu kurumlarına ücretsiz tahsis edileceğini de belirterek, "Kaçak zannı ile el konulan tıbbi cihaz ve malzemeler, dezenfektan, maske, eldiven ve benzeri ürünlerin adli süreçleri beklenilmeksizin kamu kurumlarına tahsis edilmesinin önü açıldı.  Bu düzenlemede ayrıca, bulaşıcı salgın hastalıkla mücadele ile doğrudan ilgili tıbbi cihaz ve malzemeler de benzer şekilde hızlı biçimde ilgili kamu kurumlarına bedelsiz tahsis edilecek" dedi. 'TAKSİT TUTARLARI FAİZSİZ OLARAK 1'ER YIL ERTELENDİ'

Bakan Pekcan, Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı kredi borçlarının 2020 yılına ait borç taksit ödemesinin faizsiz olarak 2021 yılına ertelendiğini de bildirdi. Pekcan, "Bu çerçevede üretimin sürdürülebilirliğinde çok önemli roller üstlenen tarım satış kooperatifleri birliklerinin, yeni koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntıya düşmelerinin engellenmesi amaçlanmıştır. Kooperatifler Kanunu'na tabi kooperatiflerin genel kurul toplantılarını da 31 Temmuz 2020 tarihine kadar erteliyoruz. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihi izleyen tarihten itibaren 3 ay içinde yapılabilecektir. Diğer taraftan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca toplam 365 oda ve borsa temsilcilerinin katılımıyla her yıl mayıs ayı içinde toplanan TOBB Genel Kurulunun 2020 yılı toplantısı, 2021 yılı Genel Kurulu ile birlikte yapılacaktır. Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması amacıyla birçok alanda alınan bu önemli düzenlemelerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. 


Kaynak: DHA

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Ekonomi Manşet

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