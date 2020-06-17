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Bakan Pekcan: Finlandiya'dan Türkiye'ye doğrudan yatırım 373 milyon dolara ulaştı

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Finlandiya'dan Türkiye'ye doğrudan yatırım 373 milyon dolara ulaştı.

Bakan Pekcan: Finlandiya'dan Türkiye'ye doğrudan yatırım 373 milyon dolara ulaştı
17.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:09

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Finlandiya'dan Türkiye'ye doğrudan yatırım 373 milyon dolara ulaştı. Türkiye ile Finlandiya arasında özellikle turizm, sağlık turizmi, bankacılık ve finans, sigorta, müteahhitlik ve teknik danışmanlık hizmetleri gibi sektörlerde önemli yatırım potansiyeli olduğuna inanıyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Pekcan, Finlandiya Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Ville Skinnari ile videokonferans yöntemiyle görüştü. Bakan Pekcan, görüşmede  dünyanın koronavirüs salgını nedeniyle eşi benzeri görülmemiş bir dönemden geçtiğini belirtti. Bakan Pekcan, koronavirüsün iş ve ticaret ortamını da ciddi bir şekilde etkilediğine dikkat çekerek, "Bu kriz ancak işbirliği ve dayanışma ile aşılabilecek. Bunun için de iletişim kanallarını her zamankinden daha açık tutmak gerek. Pandemi için alınan önlemlerin de ekonomi ve ticaret üzerinde kaçınılmaz etkisi bulunuyor. Türkiye bu dönemde sağlık alanı başta olmak üzere pandemi ile mücadelede önemli bir başarı kaydetti ve aynı zamanda ticaret akışının devamına odaklandı. 1 Haziran'dan itibaren de normalleşme sürecine geçildi" dedi.

'BU RAKAMLAR, GERÇEK TİCARET POTANSİYELİMİZİ YANSITMIYOR'Türkiye ile Finlandiya arasındaki ikili ticaret hacminin 2020 yılının ilk 5 ayında bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak 542 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Bakan Pekcan, "Ancak bu rakamlar, gerçek ticaret potansiyelimizi yansıtmıyor. İkili ticaret ilişkilerimizin çok daha yüksek bir hacme ulaşması için gerekli önlemleri almamız gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle, özel sektör kuruluşlarımızı ve iş adamlarımızı, ülkelerimizdeki iş birliği olanaklarını keşfetmek için birbirleriyle daha yakın temas kurmaya teşvik etmeliyiz. İki ülke arasında ticaret potansiyeli olan ürünlere daha fazla odaklanılması gerek. Bu kapsamda otomotiv parçaları ve yan sanayi ürünleri, demir çelik, bazı tarım ürünleri de potansiyel ürünler arasında. Finlandiya'dan Türkiye'ye doğrudan yatırım 373 milyon dolara ulaştı. Türkiye ile Finlandiya arasında özellikle turizm, sağlık turizmi, bankacılık ve finans, sigorta, yenilenebilir enerji, ulaştırma, çevre, teknoloji, bilişim ve iletişim teknolojileri, atık yönetimi, makine sanayi ve müteahhitlik ve teknik danışmanlık hizmetleri gibi sektörlerde önemli yatırım potansiyeli olduğuna inanıyoruz" ifadesini kullandı.FİNLANDİYA DIŞ TİCARET BAKANINDAN TÜRKİYE'YE TEBRİKBakan Ville Skinnari, pandemi sürecinde Türkiye'nin aldığı tedbirleri yakından takip ettiklerini belirterek, Türkiye'nin bu süreçteki etkin mücadelesini tebrik etti. Türkiye ile Finlandiya arasında ticaret alanında birçok imkan ve fırsatın bulunduğunu dile getiren Skinnari, nükleer enerji, biyokimya teknolojisi, yenilenebilir enerji alanlarında işbirliği anlamında önemli potansiyel arz ettiğini kaydetti.

Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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