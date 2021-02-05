Bakan Pekcan: "Faturasında TL karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında da KDV iadesi imkanı sağlandı"
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Bakan Pekcan: "Faturasında TL karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında da KDV iadesi imkanı sağlandı"

05.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:30
Bakan Pekcan:

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, faturasında Türk lirası (TL) karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında da KDV iadesi imkanı sağlandığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, faturasında Türk lirası (TL) karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında da KDV iadesi imkanı sağlandığını bildirdi.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan KDV Uygulama Tebliği değişikliği ile faturasında Türk lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında da KDV iadesi imkanı sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan'a teşekkür ederiz. İhracat ailemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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