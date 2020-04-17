Bakan Pekcan, fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı atılacak yeni adımları açıkladı
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Ruhsar Pekcan, Güncel

Bakan Pekcan, fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı atılacak yeni adımları açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, vatandaşları fahiş fiyat artışlarına karşı korumak amacıyla Reklam Kurulu eliyle yürüttükleri mücadelelerine yeni dönemde, çok daha etkin bir şekilde ve kapsamı da genişleterek oluşturdukları Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile devam edeceklerini belirterek,...

17.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:18
Bakan Pekcan, fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı atılacak yeni adımları açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, vatandaşları fahiş fiyat artışlarına karşı korumak amacıyla Reklam Kurulu eliyle yürüttükleri mücadelelerine yeni dönemde, çok daha etkin bir şekilde ve kapsamı da genişleterek oluşturdukları Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile devam edeceklerini belirterek, "Böyle hassas dönemlerde ortaya çıkan fırsatçılara geçit vermeyeceğiz." dedi.

Bakan Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımında, son dönemde dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte birçok tedbirin uygulandığını hatırlatarak, Ticaret Bakanlığı olarak ticari hayatın aksamadan devamı için iç, dış ticaret, gümrükler ve tüketicilerin korunmasına yönelik çok önemli tedbirler aldıklarını ve almaya devam ettiklerini söyledi.

Önceliklerinin insan sağlığı olduğunu dile getiren Pekcan, ayrıca serbest piyasanın sağlıklı ve düzenli işlemesinin de önem arz ettiğini vurguladı. Bu amaçla piyasa bozucu faaliyetlerle de Bakanlık olarak mücadele ettiklerini belirten Pekcan, Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan 7244 sayılı "Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerine dikkati çekti.

Pekcan, kanunla yeni dönemde atacakları adımlara ilişkin şunları ifade etti:

"Bugüne kadar vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarına karşı korumak amacıyla Reklam Kurulu eliyle yürüttüğümüz mücadelemize yeni dönemde, çok daha etkin bir şekilde ve kapsamı da genişleterek, oluşturduğumuz Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile devam edeceğiz. Özellikle böyle hassas dönemlerde ortaya çıkan fırsatçılara geçit vermeyeceğiz. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler, bundan böyle, girdi maliyetlerindeki artış gibi haklı bir sebebe dayanmadan fahiş fiyat artışı yapamayacak. Ayrıca serbest ticareti ve piyasa dengesini bozan veya tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetlerde bulunamayacak. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik incelemelerde bulunup, gerektiğinde idari para cezası uygulayacak. Kurul, 500 bin liraya varan idari para cezası uygulayabilecek."

Kurulda kamu, sivil toplum ve özel sektör dengesini de gözettiklerini belirten Pekcan, kamudan Ticaret Bakanlığının yanı sıra Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığını temsilen birer üye olacağını, sivil toplum ve özel sektörü temsilen ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), üretici ve tüketici örgütleri ile perakende sektöründen birer üye bulunacağını belirtti.

Pekcan, söz konusu kanun ile Türk Ticaret Kanunu'nda da değişiklik yaptıklarını, sermaye şirketlerinin öz kaynak yapılarını koruyucu önlemleri devreye aldıklarını ifade ederek, sermaye şirketlerinin finansal yapılarını korumak ve ilave finansman ihtiyacının doğmaması için sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımının, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda 30 Eylül 2020 tarihine kadar yüzde 25 ile sınırlandırıldığını bildirdi.

El konulan tıbbi malzemeler kamu kurumlarına tahsis edilebilecek

Gıda ürünleri tedarikinde önemli bir rol oynayan lisanslı depo işletmelerine kolaylık sağlanmasını teminen, lisanslı depolardan 2020 yılı içinde lisans süresi dolacak olanların lisans geçerlilik sürelerinin de herhangi bir işleme gerek olmaksızın bir yıl uzatıldığına işaret eden Pekcan, şunları söyledi:

"Bir diğer önemli düzenlemeyle kaçak zannıyla el konulan tıbbi cihaz ve malzemeler, dezenfektan, maske, eldiven ve benzeri ürünlerin adli süreçleri beklenilmeksizin kamu kurumlarına tahsis edilmesinin önü açıldı. Özellikle kaçakçılıkla mücadele kapsamında el konulan etil alkol, daha önce ilgili mevzuat gereğince doğrudan imha edilmekteyken, yeni yasa ile artık başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere bu ürünü kullanarak dezenfektan üretebilecek kamu kurumlarımıza ücretsiz bir şekilde tahsis edilecek. Bu düzenlemede ayrıca, bulaşıcı salgın hastalıkla mücadele ile doğrudan ilgili tıbbi cihaz ve malzemeler de benzer şekilde hızlı biçimde ilgili kamu kurumlarına bedelsiz tahsis edilecek."

Tarım satış kooperatifleri birliklerinin kredi borçları ertelendi

Bir diğer düzenlemelerinin de tarım satış kooperatifleri birliklerinin, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı kredi borçlarının 2020 yılına ait borç taksit ödemesinin faizsiz olarak 2021 yılına ertelenmesi olduğuna dikkati çeken Pekcan, 2021 yılı dahil sonraki yıllarda ödenecek taksit tutarlarının da faizsiz olarak birer yıl ötelendiğini belirtti.

Bu çerçevede üretimin sürdürülebilirliğinde çok önemli roller üstlenen tarım satış kooperatifleri birliklerinin, Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik sıkıntıya düşmelerinin engellenmesinin amaçlandığını vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

"Kooperatifler Kanunu'na tabi kooperatiflerin genel kurul toplantılarını da 31 Temmuz 2020 tarihine kadar erteliyoruz. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihi izleyen tarihten itibaren 3 ay içinde yapılabilecektir.

Diğer taraftan TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca toplam 365 oda ve borsa temsilcilerinin katılımıyla her yıl mayıs ayı içinde toplanan TOBB Genel Kurulunun 2020 yılı toplantısı, 2021 yılı Genel Kurulu ile birlikte yapılacaktır. Kovid-19 salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla birçok alanda alınan bu önemli düzenlemelerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İçinde bulunduğumuz zorlu süreci birlik, beraberlik ve dayanışma içinde daha da güçlenerek atlatacağımıza yürekten inanıyorum."

Bakan Pekcan, fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı atılacak yeni adımları açıkladı

Kaynak: AA

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