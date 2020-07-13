Bakan Pekcan: Esnaf ve sanatkarlarımızın kredilerinden takipte olanları yapılandırıyoruz TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnaf ve sanatkarlarımızın Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanları yapılandırıyoruz.

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnaf ve sanatkarlarımızın Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanları yapılandırıyoruz. Söz konusu uygulamayla, borçlu ve bunların kefilleriyle birlikte yaklaşık 220 bin esnaf ve sanatkarın gecikmiş 2 milyar liraya ulaşan borcunda iyileştirme sağlanması ve yaklaşık 322 milyon TL gecikme faizinin düşürülmesi mümkün olabilecek" dedi.

Bakan Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik ve sosyal hayatın temel direklerinden esnaf ve sanatkarlara büyük önem verdiklerini belirterek, gerek istişare toplantılarında gerekse diğer organizasyonlarda talep ve önerilerini aldıklarını, sorunlarını çözmek için canla başla çalıştıklarını vurguladı. Pekcan, "Esnaf ve sanatkarların, finansmana erişiminin kolaylaştırılması amacıyla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) aracılığıyla teminat ve kredi ihtiyaçları karşılandı. Bugün itibariyle Türkiye genelinde TESKOMB çatısı altında bine yakın Kredi Kefalet Kooperatiflerince, yaklaşık 1,7 milyon esnaf ve sanatkara Halkbank kaynaklarından düşük faizli kredi kullandırıldı" dedi.

'KREDİ GERİ ÖDEMELERİ FAİZSİZ OLARAK 3 AY ERTELENDİ'Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin olumsuz etkilerinden ticaret erbabını korumak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketinin açıklandığını hatırlatan Bakan Pekcan, şunları kaydetti: "Bu çerçevede kamu kurum ve kuruluşlarınca çeşitli tedbirler alındı ve birçok destek yürürlüğe konuldu. 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' tedbirleri kapsamında da nakit akışı sıkıntısı yaşayan esnaf ve sanatkarlara finansman imkan sağlamak amacıyla Halkbank tarafından 'Esnaf Destek Paketi' adı altında 'İşletme Kredisi' ve 'Esnaf Kredi Kartı' uygulamaları hayata geçirildi. Ayrıca 24 Mart 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi geri ödemeleri faizsiz olarak 3 ay ertelendi."'TAKİPTE OLANLARI YAPILANDIRIYORUZ'Bakan Pekcan, pandeminin ticari faaliyetler üzerindeki etkilerinin, salgının Türkiye'de çıktığı ilk günden bu yana dikkatle değerlendirildiğini, esnaf ve sanatkarların talep ve önerilerinin Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda diğer kurum ve kuruluşlarla da paylaşılarak, gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti. Pekcan, şunları kaydetti:

"Bu süreçte Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortaklarında da takibe düşen kooperatif kredileri için yapılandırma imkanı getirilmesine yönelik de bir beklenti oluşmuştur. Bu durum karşısında TESKOMB tarafından kooperatif takibine intikal etmiş borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik Bakanlığımız görüşü alınarak bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma sonucu esnaf ve sanatkarlarımızın Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanları yapılandırıyoruz. Buna göre 30 Haziran 2020 tarihinden önce (bu tarih dahil) kredi borcu kooperatif takibine intikal eden esnaf ve sanatkarların Kredi kefalet kooperatifine yazılı olarak başvurmaları ve yapılandırma talebinde bulunmaları halinde yeniden yapılandırmadan faydalanabilecek. Söz konusu uygulamayla, borçlu ve bunların kefilleriyle birlikte yaklaşık 220 bin esnaf ve sanatkarın gecikmiş 2 milyar liraya ulaşan borcunda iyileştirme sağlanması ve yaklaşık 322 milyon TL gecikme faizinin düşürülmesi mümkün olabilecek."

Kaynak: DHA