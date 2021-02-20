Bakan Pekcan: "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık."
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Bakan Pekcan: "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık."

20.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 20.02.2021 10:13
Bakan Pekcan:

Bakan Pekcan: "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık.

Bakan Pekcan: "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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