Bakan Pekcan: Kira destekleri bugün itibarıyla ödenmeye başlandı
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Bakan Pekcan: Kira destekleri bugün itibarıyla ödenmeye başlandı

27.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:42
Bakan Pekcan: Kira destekleri bugün itibarıyla ödenmeye başlandı

Bakan Pekcan: Kira destekleri bugün itibarıyla ödenmeye başlandıTİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira desteklerinin bugün itibarıyla ödenmeye başlandığını duyurdu.

Bakan Pekcan: Kira destekleri bugün itibarıyla ödenmeye başlandı

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira desteklerinin bugün itibarıyla ödenmeye başlandığını duyurdu.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Esnaf  ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı desteklerini 20 Ocak'ta ödemeye başlamıştık. Kira destekleri de bugün itibarıyla ödenmeye başlamıştır. Hayırlı olsun" dedi.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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