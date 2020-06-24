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Bakan Pekcan, e-ticaretle ilgili ETBİS ve Elektronik Ticaret Bilgi Platformu'nu oluşturduklarını...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak e-ticaretle ilgili etkin politikalar geliştirebilmek için ETBİS ve Elektronik Ticaret Bilgi Platformu'nu oluşturduk" dedi.

Bakan Pekcan, e-ticaretle ilgili ETBİS ve Elektronik Ticaret Bilgi Platformu'nu oluşturduklarını...
24.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:50

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak e-ticaretle ilgili etkin politikalar geliştirebilmek için ETBİS ve Elektronik Ticaret Bilgi Platformu'nu oluşturduk" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Dijital Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, açıklanan e-ticaret verilerinin bundan sonra sektörle ilgili yapılabilecek tüm analizlerde temel kaynak olacağının altını çizdi. Bakan Pekcan, "2019 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 136 milyar lira olurken, bunun yüzde 85'i yurt içi harcamalardan gerçekleşti. e-Ticarette ilk sıraları hava yolu 15,3 milyar lira alırken giyim-ayakkabı 13,8 milyar lira, beyaz eşya ve ev aletleri 13,3 milyar lira ile takip etmektedir" ifadelerini kullandı.

"E-ticaret hacmi geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 63,3 milyar TL'ye yükseldi"

Toplam e-ticarette siparişlerin ortalama sepet tutarının 99,5 lirayı bulduğunu belirten Bakan Pekcan, "Bu rakam kartlı ödemelerde 183 lira, kapıda ödemede 50 lira olarak karşımıza çıkmaktadır. E-ticaret harcamalarının yüzde 76'sı peşin ödeme yapılarak, yüzde 24'ü ise taksitli ödeme imkanı kullanılarak gerçekleşmiştir. Sektörel olarak incelendiğinde ise ev ve dekorasyonda yüzde 71, beyaz eşyada yüzde 45, giyimde yüzde 28, elektronikte yüzde 25, kitap ve dergide ise yüzde 6 oranında taksitli işlem tercih edilmiştir" dedi.

2020 yılının ilk 5 ay verilerine de değinen Pekcan, "E-ticaret hacminin geçen sene aynı döneme göre yüzde 48 artışla 63,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Özellikle Kovid-19 sürecini kapsayan Mart-Nisan-Mayıs aylarının toplamına bakıldığı zaman geçen seneye göre e-ticaret kanalıyla gıda-süpermarket harcamalarında 6 kattan fazla bir artış, kimyasallarda 2,5 kat artış, beyaz eşyada 2 kat artış, bebek bakım harcamalarında 2 kat artış yaşanmıştır. Bunun karşısında Mart-Nisan-Mayıs aylarında konaklamada yüzde 80, seyahat taşımacılıkta yüzde 77, hava yollarında yüze 75 düşüş görülmektedir" açıklamasında bulundu.

"E-ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız kampanyasından 135 bin KOBİ yararlandı"

'E-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız' kampanyası ile KOBİ'lere 1,2 milyar liralık ticaret hacmi kazandırılmış olduğunu belirten Pekcan, "'E-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız' kampanyasını başlattık, KOBİ'lerimiz tarafından çok ilgi gördü. Bugüne kadar kampanyamızdan 135 Bin KOBİ yararlanmıştır. Bunlardan 3 bin 13'u ilk kez e-ticaret üzerinden işlem yapan firmalar. Bu kampanya sayesinde 7 bin kişiye iş imkanı sağlandı, KOBİ'lerimize 1,2 milyar liralık ticaret hacmi kazandırılmış oldu bu kısa süre içerisinde" diye konuştu.

"E-ticaret sitelerine üyelik giderlerini 2020 yılı için yüzde 80 takip eden yıllarda yüzde 60 oranında destekleyeceğiz"

Şirketlerin desteklenen e-ticaret sitesi başına en fazla 2 yıl yararlanabileceğini hatırlatan Bakan Pekcan, "E-ticaret sitelerine üyelik giderlerini 2020 yılı için yüzde 80, takip eden yıllarda yüzde 60 oranında destekleyeceğiz. Firmalarımız e-ticaret sitesi başına yıllık 8 bin TL'ye kadar desteklenecek. Şirketler, destekten e-ticaret sitesi başına en fazla 2 yıl yararlanabilecek. Bu yeni desteğimize olan ilgilinin de oldukça iyi olduğunu görmekten ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Yine geçtiğimiz hafta daha güvenli bir e-ticaret altyapısı için TOBB ile işbirliği halinde yürüttüğümüz e-ticarette güven damgası uygulamamızın ikinci ayağını kamuoyuna tanıttık" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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