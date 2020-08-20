Bakan Pekcan e-ticaret verilerini açıkladı (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Pekcan e-ticaret verilerini açıkladı (2)

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kartlı işlemlerde yılın ilk 6 ayında geçen yıla göre beyaz eşyada yüzde 90, giyim, ayakkabı ve aksesuarda yüzde 45, elektronikte yüzde 58, ev, bahçe, mobilya ve dekorasyonda yüzde 95, gıda sektöründe yüzde 434, yazılımda yüzde 116 artış kaydedildi.

20.08.2020 14:48 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:01

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kartlı işlemlerde yılın ilk 6 ayında geçen yıla göre beyaz eşyada yüzde 90, giyim, ayakkabı ve aksesuarda yüzde 45, elektronikte yüzde 58, ev, bahçe, mobilya ve dekorasyonda yüzde 95, gıda sektöründe yüzde 434, yazılımda yüzde 116 artış kaydedildi." dedi.

Pekcan, ocak-haziran dönemine ilişkin e-ticaret verilerini Ticaret Bakanlığında düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

Yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre e-ticarette yurt içi harcamaların payının yüzde 81'den yüzde 91'e yükseldiğini belirten Pekcan, "Diğer ülkelerin Türkiye'den alımı pandemi sürecinde yüzde 11'den yüzde 4'e düştü. Bizim diğer ülkelerden alımımız da yüzde 7'den yüzde 5'e geriledi. Toplam sipariş adedi ise 558 milyondan 850 milyona yükseldi. Sipariş adedinde bu dönemde yüzde 52,3'lük artış görüyoruz." diye konuştu.

Pekcan, e-ticaret hacminde ocak ve şubat aylarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla sırasıyla yüzde 74 ve yüzde 78'lik bir artış görüldüğüne işaret ederek şu bilgileri verdi:

"Mart, nisan ve mayıs aylarında özellikle hava yolu, konaklama ve eğlence sektörünün işlem yapamamasına rağmen e-ticaret hacminde aylık olarak sırasıyla yüzde 41, yüzde 37 ve yüzde 49 oranında artış yaşandı. Haziran itibarıyla tekrar ticaretin açılması ve hayatın normale dönmesiyle geçen senenin aynı ayına göre yüzde 93'lük bir artış görüyoruz."

Geçen yıl ocakta genel ticaret 105,9 milyar lira seviyesindeyken 2020'nin haziran ayında bu rakamın 104,1 milyar lira olduğunu aktaran Pekcan, e-ticaretin de aynı dönemde 8,5 milyar liradan 18,7 milyar liraya yükseldiğini dile getirdi.

Pekcan, e-ticaretin genel ticarete oranına ilişkin de "Geçen yılın ilk yarısında yüzde 8 civarında olan e-ticaretin genel ticarete oranı, 2020'nin aynı döneminde yüzde 14,2'ye ulaştı. Bu oran, Ocak-Şubat 2020 döneminde yüzde 11,7 seviyesinde bulunurken, pandemi dönemiyle nisanda yüzde 16'ya, mayısta yüzde 18,4'e çıktı. Haziranda genel ticaretin artmasıyla da yüzde 17,4'e düştü." dedi.

"Kartlı işlemlerde gıda sektöründe yüzde 434 artış kaydedildi"

Bakan Pekcan, kartlı işlemlere ilişkin verilere de değinerek, "Yılın ilk 6 ayında geçen yıla göre beyaz eşyada yüzde 90, giyim, ayakkabı ve aksesuarda yüzde 45, elektronikte yüzde 58, ev, bahçe, mobilya ve dekorasyonda yüzde 95, gıda sektöründe yüzde 434, yazılımda yüzde 116 artış kaydedildi." diye konuştu.

Kartlı işlemlerde hava yolları sektöründe yüzde 42, seyahat ve taşımacılıkta yüzde 51, konaklamada yüzde 42, eğlence ve sanat faaliyetlerinde yüzde 24 ve araç kiralamada yüzde 10 düşüş görüldüğünü belirten Pekcan, il bazında bu işlemlerde e-ticaret hacminin genel ticarete oranının İstanbul'da yüzde 14, Eskişehir'de yüzde 12,2, Kırklareli'nde yüzde 12,1, Tekirdağ'da yüzde 11,9 ve Çanakkale'de yüzde 11,7 olduğunu bildirdi.

e-Ticaret kanalıyla gerçekleştirilen harcamalar

Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde mart, nisan ve mayıs aylarında e-ticaret kanalıyla gerçekleştirilen harcamaları geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslayarak şunları kaydetti:

"Bu harcamalara bakıldığında gıda ve süpermarkette yüzde 420, kimyasal, deterjan ve kolonyalarda yüzde 169, beyaz eşyada yüzde 102, anne bebek ürünlerinde yüzde 86 artış görüyoruz. Konaklamada yüzde 80, seyahat ve taşımacılıkta yüzde 76, hava taşımacılığında yüzde 75 azalma oldu."

Pekcan, bakanlığın "e-Ticaret" sitesinden bu verilerin en sağlıklı şekilde yayınlanması, bilgilerin güncel ve aktif tutulması için gayret gösterdiklerini de sözlerine ekledi.

Bakan Pekcan e-ticaret verilerini açıkladı (2)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı 3. Sayfa
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti Ekonomi
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı...
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi Spor
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi
Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı Magazin
Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu Ekonomi
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı Güncel
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
110 bin lira parayı polise teslim eden işçinin borcunu, sanatçılar ödeyecek
110 bin lira parayı polise teslim eden işçinin borcunu, sanatçılar ödeyecek
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
Beşiktaş ile anlaşan Welinton, imza atmadan takım yemeğine katıldı
Beşiktaş ile anlaşan Welinton, imza atmadan takım yemeğine katıldı
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Eşini öldürdükten sonra kayıplara karışmıştı! Otostop çekerken yakayı ele verdi
Eşini öldürdükten sonra kayıplara karışmıştı! Otostop çekerken yakayı ele verdi
Kaçak elektrik kullanan vatandaşlar, ekipleri içeri almadı
Kaçak elektrik kullanan vatandaşlar, ekipleri içeri almadı
Son Dakika: Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis cezası verildi
Son Dakika: Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis cezası verildi
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa etti
Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa etti
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Berat Albayrak Mustafa Şentop
Magazin Hadise Demet Akalın Halit Ergenç Yeşim Salkım
Spor Jose Sosa Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Eylül Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Bakan Pekcan e-ticaret verilerini açıkladı (2) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 15:06:23. #1.14#
title