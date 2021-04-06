Bakan Pekcan: (e-ticaret verileri) "2020 yılında sipariş adetleri 2019 yılına göre yüzde 68 artışla, 1 milyar 366 milyon adetten 2 milyar 297 milyon...

Bakan Pekcan: (e-ticaret verileri) "2020 yılında sipariş adetleri 2019 yılına göre yüzde 68 artışla, 1 milyar 366 milyon adetten 2 milyar 297 milyon adede yükselmiştir.