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Bakan Pekcan "E-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız" kampanyasını tanıttı

Bakan Pekcan
08.05.2020 15:27 | Son Güncelleme: 08.05.2020 15:27

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "E-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız" kampanyası başlattıklarını belirterek, "Bu kampanya sayesinde pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelerimize çözüm getirmiş olmayı ümit ediyoruz.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "E-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız" kampanyası başlattıklarını belirterek, "Bu kampanya sayesinde pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelerimize çözüm getirmiş olmayı ümit ediyoruz. KOBİ'lerimizin e-ticaret sayesinde büyümesini, emeklerinin karşılığını alabilmelerini arzu ediyoruz. Yerel üreticilerin e-ticaret sayesinde ürünlerini etkinlikle pazarlayabilmelerini ve katma değer elde etmelerini ümit ediyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, "E-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız" dayanışma kampanyası dijital lansman toplantısına katıldı. Kampanyaya destek veren e-ticaret şirketlerinin temsilcileriyle telekonferans sistemi ile görüşen Pekcan, Türkiye ekonomisinin çağın ekonomisine dönüşüm sağlaması açısından en önemli unsurlardan birisinin dijitalleşme olduğunu söyledi. Ticaret Bakanlığı olarak dijitalleşmenin Türkiye'nin ekonomik ve ticaret hayatında en etkin şekilde tesis edilmesi için çalıştıklarını ve yeni projeler uyguladıklarını belirten Pekcan, Bakanlık olarak kendi sundukları hizmetlerde dijitalleşme ve otomasyona önem verdiklerini dile getirdi. Korona virüs salgınının herkese dijital ekonomiye adapte olabilmenin ne kadar elzem olduğunu bir kez daha gösterdiğini anlatan Pekcan, "Gerek üretimde, gerek ticarette dijital teknolojilerden bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanabilenler bugünleri nispeten daha az sorunla atlatabilme şansına sahip olabiliyorlar. Bakanlık olarak Türkiye ekonomisinin bir dijital ekonomi olma yolundaki ilerleyişine katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Sanal Ticaret Akademisi'nde hem iç ticaret hem dış ticaret hem de girişimcilik alanında online eğitimler verdiklerini ifade eden Pekcan, "5 Mart itibarıyla bu akademiyi vatandaşlarımızla buluşturmuş bulunmaktayız. Bugüne kadar 17 bin 238 kişi kayıt yaptı, 2 bin 345 kişi eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldılar. Sanal Ticaret Akademimize 81 ilimizden her eğitim seviyesinden kayıtlı kullanıcılar mevcut. Bu program ülkemizde, hatta dünyada önde gelen online eğitim platformlarından birisi olmaya aday" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin küresel e-ticaret pazarında belirleyici aktör olabileceğini değerlendirmek güç değil"

Pekcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün bakanlığımız ve özel sektörümüzün işbirliğinde kamu özel sektör birlikteliğinin en güzel örneklerinden birini teşkil eden bu programda 'E-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız' kampanyasını kamuoyuna duyurmak ve tanıtmak üzere sizlerle bir araya geldik. Dijitalleşmenin ticarete entegre olmuş yüzü olan e-ticaret, işletmelerin küresel ölçekte potansiyel müşterilere kapsamlı, hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmeleri için büyük imkanlar sağlamaktadır. Vatandaşlarımızın e-ticarete olan ilgileri de gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizde online platform sağlayıcılarından ödeme sistemlerine, lojistik ve dağıtım sağlayıcılarına kadar sistemin tüm unsurları ile güçlü bir şekilde geliştiğini, yerli firmalarımızın çoğaldığını memnuniyetle görüyoruz. Ülke nüfusumuzun yüzde 75.3'üne tekabül eden 63 milyon vatandaşımız internet kullanıcısı. 58 milyon insanımız da cep telefonları üzerinden internet erişimi sağlamakta. Vatandaşlarımızın internet kullanım eğilimlerini, ülkemizin stratejik konumunu ve özellikle dinç ve dinamik nüfusumuzu dikkate aldığımızda Türkiye'nin küresel e-ticaret pazarında önemli ve belirleyici aktör olabileceğini değerlendirmek hiç de güç değil."

"E-ticarette güvenilirliği göz ardı edemeyiz"

Ticaret Bakanlığı olarak doğrudan e-ticaret alanına yoğunlaşan önemli çalışmalarının olduğunu, bunların başında da Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'nin geldiğini anlatan Pekcan, "Bu sistemden önce e-ticarete yönelik ulusal bir ölçme ve değerlendirme sistemimizin olmayışı önemli bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır. E-ticarete ilişkin verilerin paylaşılacağı bilgi platformunu oluşturduk. Böylece e-ticarete duyulan güvenin arttırılmasına yönelik önemli bir adım daha atmış bulunuyoruz. Alıcının ve satıcının fiziksel olarak karşı karşıya gelmediği e-ticarette güvenilirliği göz ardı edemeyiz. Tüketicilerin güven algılarının gözetilmesi gerekiyor. Güvenlik, gizlilik, hizmet kalitesi konularında yaşanan endişelerin giderilmesi amacıyla e-ticarette güven damgasını sistemini oluşturmuş bulunmaktayız. Bu çerçevede TOBB'u e-ticarette güven damgası sağlayıcısı olarak yetkilendirmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Pekcan, "Bugün E-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız' kampanyasını sizlerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duymaktayım. Kampanyamızın temel amacı daha fazla KOBİ'mizi e-ticaret ile tanıştırmak, internetin ve e-ticaretin daha nitelikli kullanılmasını teşvik etmek. Bu kampanya sayesinde pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelerimize çözüm getirmiş olmayı ümit ediyoruz. KOBİ'lerimizin e-ticaret sayesinde büyümesini, emeklerinin karşılığını alabilmelerini arzu ediyoruz. Yerel üreticilerin, e-ticaret sayesinde ürünlerini etkinlikle pazarlayabilmelerini ve katma değer elde etmelerini ümit ediyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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