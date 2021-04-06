Bakan Pekcan: (E-ticaret 2020 verileri) "E-ticaret harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıladaki (GSYH) oranı bir önceki yıla göre yüzde 51,8'lik...
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Bakan Pekcan: (E-ticaret 2020 verileri) "E-ticaret harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıladaki (GSYH) oranı bir önceki yıla göre yüzde 51,8'lik...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bakan Pekcan: (E-ticaret 2020 verileri) 'E-ticaret harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıladaki (GSYH) oranı bir önceki yıla göre yüzde 51,8'lik...

Bakan Pekcan: (E-ticaret 2020 verileri) "E-ticaret harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıladaki (GSYH) oranı bir önceki yıla göre yüzde 51,8'lik önemli bir artışla yüzde 4,1 olarak gerçekleşmiştir.

Bakan Pekcan: (E-ticaret 2020 verileri) "E-ticaret harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıladaki (GSYH) oranı bir önceki yıla göre yüzde 51,8'lik önemli bir artışla yüzde 4,1 olarak gerçekleşmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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