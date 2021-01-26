Bakan Pekcan: "Dijital ekonomiye adaptasyon, gelişen ve yükselen ekonomiler için bir zarurettir"
26.01.2021 12:26 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:32
TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın video konferans bağlantısı Toplantı salonundaki katılımcılar Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle düzenlenen TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarı'na katılarak konuşma yaptı.
TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın video konferans bağlantısı
Toplantı salonundaki katılımcılar
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle düzenlenen TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarı'na katılarak konuşma yaptı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk