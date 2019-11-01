Bakan Pekcan, Denizli'de ihracat rakamlarını açıklayacak

01.11.2019 13:54

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, yarın (cumartesi) Denizli'de ekim ayı ihracat rakamlarını açıklayacak.

Havayoluyla Denizli'ye gelecek olan Ticaret Bakanı Pekcan, İhracatçılar Birliği'nin saat 11.30'da bir otelde düzenleyeceği ekim ayı ihracat rakamları toplantısına katılacak. Burada ihracat rakamlarını açıklayacak olan Bakan Pekcan, daha sonra ihracatın yıldızları ödül töreninde iş insanlarına ödül verecek.

Kaynak: DHA