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Ruhsar Pekcan, Ekonomi

Bakan Pekcan: Demiryollarına önem vermemiz gerekiyor

Koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu dönemde demiryolunun önemine dikkat çekti.

27.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:04
Bakan Pekcan: Demiryollarına önem vermemiz gerekiyor

Koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu dönemde demiryolunun önemine dikkat çekti.

Kaynak: Dunya.com

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