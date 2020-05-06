Bakan Pekcan'dan Türk Konseyine "yerel paralarla ticaret" çağrısı (1)
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Bakan Pekcan'dan Türk Konseyine "yerel paralarla ticaret" çağrısı (1)

Bakan Pekcan'dan Türk Konseyine 'yerel paralarla ticaret' çağrısı (1)
06.05.2020 17:59 | Son Güncelleme: 06.05.2020 18:06

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ulusal para birimleriyle yapılan ticaretin uluslararası ticareti kolaylaştırdığını belirterek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ve takip eden zamanda Türk Konseyi üye ülkeleri arasında yerel paralarla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ulusal para birimleriyle yapılan ticaretin uluslararası ticareti kolaylaştırdığını belirterek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ve takip eden zamanda Türk Konseyi üye ülkeleri arasında yerel paralarla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş dünyasının döviz bulma sıkıntısının da önüne geçmiş olacağız ve aramızdaki ticaret hacmini daha hızlı artırabileceğiz." dedi.

Bakan Pekcan, Türk Konseyi üye ülkelerinin ekonomi, ticaret ve gümrük bakanlarıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, Kovid-19 salgınının küresel ekonomiye etkilerine değinerek, "Türk Konseyi üyeleri olarak bu dönemi en az zararla atlatabilmek için elimizden geleni yapmalı ve bu süreçte iş birliğimizi en üst düzeye çıkarmalıyız." diye konuştu.

Geçen yıl Türk konseyi üyeleri arasındaki ticaretin, üyelerin tüm dünyayla olan ticaretinin yüzde 2,1'ine karşılık geldiğini belirten Pekcan, toplantıda ifade edilen görüş ve önerilerin, Türk Konseyinin daha da güçlenmesini sağlayacağına inandığını söyledi.

Pekcan, Kovid-19'un ticarete etkilerini en aza indirmek için alınan temassız ticaret uygulamasını devreye aldıklarına değinerek, bu kapsamda yapılan çalışmalardan bahsetti.

Ülkelerin aldığı tedbirlerin yasaklara dönüşmemesi için önlem alınması gerektiğine dikkati çeken Pekcan, "Bazı ülkelerin transit taşımalara getirmiş olduğu yasaklama kararları, dış ticareti durma noktasına getirmekte ve ihtiyaçların karşılanmasında aksamalara neden olabilmektedir. Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan tedbirlerin yasaklamalara dönüşmemesi için gerekli adımların en kısa sürede atılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, salgınla mücadele döneminde Türk Konseyi aracılığıyla üye ülkeler arasında ortak bir yol haritası belirlenmesini önemsediklerini ifade ederek, Türk Konseyi Sekretaryasının gerçekçi, uygulanabilir ve takip edilebilir bir eylem planı hazırlaması için gerekli tüm desteği vermeye hazır olduklarını, bu yönde yapılacak çalışmaların salgın sonrasında da ticaretin akışına katkı sağlayacağını vurguladı.

Hazar geçişlerinin daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasının Orta Koridora olan talebi arttıracağını ve Türk Konseyi üyesi ülkelerin taşımacılık alanında bir adım öne çıkmasını sağlayacağını belirten Pekcan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Hazar geçişinin etkin olarak kullanımı için gerekli tüm desteği vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Demir yollarının önemi

Kovid-19 salgınının dış ticarette taşıma modlarının çeşitlendirilmesinin ve demir yollarının kullanımının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Pekcan, "Kovid-19 tehdidinin sürdüğü dönemde ve salgının ardından normalleşme süreci başladıktan sonra da dış ticaretimizde demir yollarının (BTK hattının) çok daha etkin bir şekilde kullanılması için ortak hareket etmeliyiz." dedi.

Pekcan, Kovid-19 salgınının dijital platformları öne çıkardığına işaret ederek, Türkiye'nin son yıllarda dijitalleşme yönünde önemli adımlar attığını, bakanlık olarak da "Dijital Gümrük Projesi", "Tek Pencere Sistemi" ve "E-ticaret Gümrük Beyan Sistemi" ile gümrük işlemlerinin dijital platformlara taşındığını hatırlattı.

Kovid-19 salgınıyla ticari fuarlar ve heyetlerde erteleme yoluna gidildiğini anımsatan Pekcan, sanal ticaret benzeri platformların Ortak Türk Ticaret ve Sanayi Odası aracılığıyla Türk Konseyi üyelerinin iş dünyaları arasında da kurulması gerektiğini anlattı.

Pekcan, Türk Konseyi üyeleri arasında ikili veya bölgesel anlaşmaların tesis edilmesinin hizmet sektöründe uluslararası ticaretin işleyişini kolaylaştırılacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Türk Konseyi üyeleri olarak önümüzdeki dönemde ikili ve bölgesel hizmet ticareti, yatırım ve e-ticaret anlaşmalarına öncelik vermeliyiz. Türkiye olarak bölgesel farklılıklara, stratejik öneme ve öncelik derecesine geniş kapsamlı bir yatırım teşvik programı uygulamaktayız. Macaristan'ın Türk Konseyi ülkeleri için yeni bir yatırım tanıtım programı düzenlenmesi önerisine tüm tecrübemizle destek vermeye hazırız. Sizleri de ülkemizde yatırımcı olarak görmekten memnuniyet duyacağız."

Yerel paralarla ticaret çağrısı

Kovid-19 salgını süresince ilaç ve tıbbi malzemeler dahil temel malların ticaretinin aksamaması için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını aktaran Pekcan, Türk Konseyi üyeleri arasında temel ürünlere ilişkin tek bir listenin hazırlanması halinde üye devletler tarafından bu listede yer alan ürünlerin taşınmasında ve gümrük işlemlerinde her türlü kolaylığın sağlanması gerektiğini kaydetti.

Pekcan, ulusal para birimleriyle yapılan ticaretin uluslararası ticareti kolaylaştırdığına dikkati çekerek, "Kovid-19 salgını döneminde ve takip eden zamanda Türk Konseyi üye ülkeleri arasında yerel paralarla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş dünyasının döviz bulma sıkıntısının da önüne geçmiş olacağız ve aramızdaki ticaret hacmini daha hızlı artırabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl üye ülkelerin değerlendirmesine açılan "Türk Konseyi Ticareti Kolaylaştırma Strateji Belgesi"ne değinen Pekcan, sözlerini "Ticaretin önündeki engelleri tespit eden ve bu engellerin kaldırılmasına ilişkin somut önerileri içeren bu eylem planının üye ülkeler tarafından değerlendirilerek kabul edilmesi Kovid-19 salgını sonrası dönemde Türk Konseyinin gücüne güç katacaktır." diye tamamladı.

Bakan Pekcan'dan Türk Konseyine 'yerel paralarla ticaret' çağrısı (1)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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