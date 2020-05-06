HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Bakan Pekcan'dan Türk Konseyine "yerel paralarla ticaret" çağrısı Açıklaması

Bakan Pekcan'dan Türk Konseyine
06.05.2020 17:22 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:22

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ulusal para birimleriyle yapılan ticaretin uluslararası ticareti kolaylaştırdığını belirterek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ve takip eden zamanda Türk Konseyi üye ülkeleri arasında yerel paralarla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ulusal para birimleriyle yapılan ticaretin uluslararası ticareti kolaylaştırdığını belirterek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ve takip eden zamanda Türk Konseyi üye ülkeleri arasında yerel paralarla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş dünyasının döviz bulma sıkıntısının da önüne geçmiş olacağız ve aramızdaki ticaret hacmini daha hızlı artırabileceğiz." dedi.

Bakan Pekcan, Türk Konseyi üye ülkelerinin ekonomi, ticaret ve gümrük bakanlarıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, Kovid-19 salgınının küresel ekonomiye etkilerine değinerek, "Türk Konseyi üyeleri olarak bu dönemi en az zararla atlatabilmek için elimizden geleni yapmalı ve bu süreçte iş birliğimizi en üst düzeye çıkarmalıyız." diye konuştu.

Geçen yıl Türk konseyi üyeleri arasındaki ticaretin, üyelerin tüm dünyayla olan ticaretinin yüzde 2,1'ine karşılık geldiğini belirten Pekcan, toplantıda ifade edilen görüş ve önerilerin, Türk Konseyinin daha da güçlenmesini sağlayacağına inandığını söyledi.

Pekcan, Kovid-19'un ticarete etkilerini en aza indirmek için alınan temassız ticaret uygulamasını devreye aldıklarına değinerek, bu kapsamda yapılan çalışmalardan bahsetti.

Ülkelerin aldığı tedbirlerin yasaklara dönüşmemesi için önlem alınması gerektiğine dikkati çeken Pekcan, "Bazı ülkelerin transit taşımalara getirmiş olduğu yasaklama kararları, dış ticareti durma noktasına getirmekte ve ihtiyaçların karşılanmasında aksamalara neden olabilmektedir. Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan tedbirlerin yasaklamalara dönüşmemesi için gerekli adımların en kısa sürede atılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, salgınla mücadele döneminde Türk Konseyi aracılığıyla üye ülkeler arasında ortak bir yol haritası belirlenmesini önemsediklerini ifade ederek, Türk Konseyi Sekretaryasının gerçekçi, uygulanabilir ve takip edilebilir bir eylem planı hazırlaması için gerekli tüm desteği vermeye hazır olduklarını, bu yönde yapılacak çalışmaların salgın sonrasında da ticaretin akışına katkı sağlayacağını vurguladı.

Hazar geçişlerinin daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasının Orta Koridora olan talebi arttıracağını ve Türk Konseyi üyesi ülkelerin taşımacılık alanında bir adım öne çıkmasını sağlayacağını belirten Pekcan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Hazar geçişinin etkin olarak kullanımı için gerekli tüm desteği vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Demir yollarının önemi

Kovid-19 salgınının dış ticarette taşıma modlarının çeşitlendirilmesinin ve demir yollarının kullanımının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Pekcan, "Kovid-19 tehdidinin sürdüğü dönemde ve salgının ardından normalleşme süreci başladıktan sonra da dış ticaretimizde demir yollarının (BTK hattının) çok daha etkin bir şekilde kullanılması için ortak hareket etmeliyiz." dedi.

Pekcan, Kovid-19 salgınının dijital platformları öne çıkardığına işaret ederek, Türkiye'nin son yıllarda dijitalleşme yönünde önemli adımlar attığını, bakanlık olarak da "Dijital Gümrük Projesi", "Tek Pencere Sistemi" ve "E-ticaret Gümrük Beyan Sistemi" ile gümrük işlemlerinin dijital platformlara taşındığını hatırlattı.

Kovid-19 salgınıyla ticari fuarlar ve heyetlerde erteleme yoluna gidildiğini anımsatan Pekcan, sanal ticaret benzeri platformların Ortak Türk Ticaret ve Sanayi Odası aracılığıyla Türk Konseyi üyelerinin iş dünyaları arasında da kurulması gerektiğini anlattı.

Pekcan, Türk Konseyi üyeleri arasında ikili veya bölgesel anlaşmaların tesis edilmesinin hizmet sektöründe uluslararası ticaretin işleyişini kolaylaştırılacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Türk Konseyi üyeleri olarak önümüzdeki dönemde ikili ve bölgesel hizmet ticareti, yatırım ve e-ticaret anlaşmalarına öncelik vermeliyiz. Türkiye olarak bölgesel farklılıklara, stratejik öneme ve öncelik derecesine geniş kapsamlı bir yatırım teşvik programı uygulamaktayız. Macaristan'ın Türk Konseyi ülkeleri için yeni bir yatırım tanıtım programı düzenlenmesi önerisine tüm tecrübemizle destek vermeye hazırız. Sizleri de ülkemizde yatırımcı olarak görmekten memnuniyet duyacağız."

Yerel paralarla ticaret çağrısı

Kovid-19 salgını süresince ilaç ve tıbbi malzemeler dahil temel malların ticaretinin aksamaması için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını aktaran Pekcan, Türk Konseyi üyeleri arasında temel ürünlere ilişkin tek bir listenin hazırlanması halinde üye devletler tarafından bu listede yer alan ürünlerin taşınmasında ve gümrük işlemlerinde her türlü kolaylığın sağlanması gerektiğini kaydetti.

Pekcan, ulusal para birimleriyle yapılan ticaretin uluslararası ticareti kolaylaştırdığına dikkati çekerek, "Kovid-19 salgını döneminde ve takip eden zamanda Türk Konseyi üye ülkeleri arasında yerel paralarla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş dünyasının döviz bulma sıkıntısının da önüne geçmiş olacağız ve aramızdaki ticaret hacmini daha hızlı artırabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl üye ülkelerin değerlendirmesine açılan "Türk Konseyi Ticareti Kolaylaştırma Strateji Belgesi"ne değinen Pekcan, sözlerini "Ticaretin önündeki engelleri tespit eden ve bu engellerin kaldırılmasına ilişkin somut önerileri içeren bu eylem planının üye ülkeler tarafından değerlendirilerek kabul edilmesi Kovid-19 salgını sonrası dönemde Türk Konseyinin gücüne güç katacaktır." diye tamamladı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi Ekonomi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek Ekonomi
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi Ekonomi
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Güne yükselişle başlayan dolar 7,12'den işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan dolar 7,12'den işlem görüyor
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı Ekonomi
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek Ekonomi
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek
İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin
İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin
Gram altın 393 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyor
Gram altın 393 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyor
Son dakika: Geç fatura kestiği için soruşturma açılan İGDAŞ'tan açıklama geldi: EPDK'nın haberi vardı
Son dakika: Geç fatura kestiği için soruşturma açılan İGDAŞ'tan açıklama geldi: EPDK'nın haberi vardı
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var
Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek
Benzine 5 kuruş zam geldi
Benzine 5 kuruş zam geldi
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Hüseyin İnan Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Sezen Aksu Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Can Bartu Caner Erkin Gökhan Gönül Cristiano Ronaldo Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Karar Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: Bakan Pekcan'dan Türk Konseyine "yerel paralarla ticaret" çağrısı Açıklaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 17:29:58. #1.15#
title