Bakan pekcan'dan okul alışverişi öncesi velilere uyarı

25.08.2019 11:29

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı öncesi okul alışverişi yapacak velileri, üreticisi belli olmayan, merdiven altı olarak tabir edilen ve CE işareti bulunmayan ürünleri satın almamaları yönünde uyardı.

Bakan Pekcan, yaptığı yazılı açıklamasında, Bakanlık olarak tüketici ürünlerinin; insan sağlığı, can ve mal güvenliği ile tüketicinin korunması açısından güvenlik gereklerini karşılamasından sorumlu olduklarını bildirdi. Bakan Pekcan, özellikle hassas tüketiciler olarak adlandırılan bebekler, çocuklar ve öğrenciler tarafından kullanılan ürünlerin taşıması muhtemel risklerini bertaraf etmenin piyasa gözetim ve denetim sürecinde Bakanlık olarak birinci öncelikleri olduğunu vurguladı. Bu kapsamda yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ürünleri ve okul kıyafetleri alışverişlerinin yoğun olarak yapıldığı Ağustos ve Eylül aylarında piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin artırıldığını ve denetimlerin aralıksız devam ettiğini dile getiren Pekcan, özellikle üretici ve ithalatçıların yoğun olduğu İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Mersin, Van illeri başta olmak üzere kırtasiye ve ofis malzemeleri, okul kıyafetleri, çocuk çanta ve ayakkabıları gibi ürün gruplarında 30 ilde kapsamlı denetimler gerçekleştirdiklerini kaydetti. Denetimlere başlanmadan önce yapılan risk analizleri sonucunda özellikle güvensiz ürün satılması muhtemel satış noktaları ve güvensizlik riski taşıyan ürünlerin tespit edildiğini anlatan Pekcan, güvensiz olduğundan şüphe duyulan ürünlerden numuneler alınarak akredite laboratuvarlarında test edildiğini kaydetti.

'GÜVENSİZ BULUNAN ÜRÜNLERİN PİYASADAN TOPLANMASI SAĞLANDI'

Bakan Pekcan, "Raporlar sonucu güvensiz bulunan ürünlerin piyasadan toplanması sağlanarak diğer önlemler için derhal harekete geçilmektedir. Bu doğrultuda Bakanlığımızca güvensiz bulunan ürünlerin firmalar tarafından duyurularının yaptırılmasına ek olarak Güvensiz Ürün Bilgi Sisteminde (GUBİS) de ilan edilerek tüketicilerin hızla bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Söz konusu sisteme, tüketicilerimiz www.guvensizurun.gov.tr ve www.gubis.gov.tr adresli internet sitelerinden ulaşabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Pekcan, okul alışverişi yapacak velileri, üreticisi belli olmayan, merdiven altı olarak tabir edilen ve CE işareti bulunmayan ürünleri satın almamaları yönünde de uyardı.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA