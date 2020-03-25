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Ruhsar Pekcan, Twitter, Ekonomi

Bakan Pekcan'dan maske ve solunum cihazı için önemli açıklama Açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik aldıkları tedbirler kapsamında, tıbbi maske ve solunum cihazlarında kullanılan ilave gümrük vergileri ile kolonya üretiminde kullanılan etil alkole uygulanan gümrük vergisini sıfırladıklarını bildirdi.

25.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:08
Bakan Pekcan'dan maske ve solunum cihazı için önemli açıklama Açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik aldıkları tedbirler kapsamında, tıbbi maske ve solunum cihazlarında kullanılan ilave gümrük vergileri ile kolonya üretiminde kullanılan etil alkole uygulanan gümrük vergisini sıfırladıklarını bildirdi.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'a yönelik aldıkları tedbirler kapsamında, ortaya çıkması muhtemel ihtiyacın karşılanması ve arz güvenliğinin devamını sağlayabilmek amacıyla tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisini kaldırdıklarını belirtti.

Ventilator, oksijen konsantratörü gibi solunum cihazları için yüzde 13 oranında uygulanan ilave gümrük vergisini de kaldırdıklarının altını çizen Pekcan, "Bunun yanı sıra kolonya ve dezenfektan üretiminde ham madde olarak kullanılan dökme etil alkol ithalatında halihazırda yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini kolonya ve dezenfektan üreten sanayiciler için sıfırladık. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan ve bugün yayımlanarak yürürlüğe giren ithalat rejimi kararlarında söz konusu değişiklikleri içeren Cumhurbaşkanı kararları hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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