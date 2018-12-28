Bakan Pekcan'dan 'Hal Yasası' açıklaması

Bakan Pekcan, "Bizim enflasyon paketimizde gıda enflasyonu çok önemli paya sahip. Zaten bu hazırlanan Hal Yasası düzenlemesi gıda enflasyonunun önüne geçmek üzere hazırlanmış dört başı mamur bir proje. Üreticilerimizi ve üretici birliklerimizi desteklemeyi amaçlıyoruz." dedi.