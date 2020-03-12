Bakan Pekcan'dan gıda ve maske denetimlerine ilişkin açıklama Açıklaması
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bakan Pekcan'dan gıda ve maske denetimlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Haber
Ruhsar Pekcan, Sabah, Güncel

Bakan Pekcan'dan gıda ve maske denetimlerine ilişkin açıklama Açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hem maskeler ve diğer sağlık malzemeleriyle hem de gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı denetimlere başladıklarını belirterek, "Bu denetimlerde gördük ki gıda konusunda bu sabah itibarıyla bütün raflar dolu, herhangi bir eksik yok ve gıda perakendecilerimizde de...

12.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:14
Bakan Pekcan'dan gıda ve maske denetimlerine ilişkin açıklama Açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hem maskeler ve diğer sağlık malzemeleriyle hem de gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı denetimlere başladıklarını belirterek, "Bu denetimlerde gördük ki gıda konusunda bu sabah itibarıyla bütün raflar dolu, herhangi bir eksik yok ve gıda perakendecilerimizde de gıda fiyatları konusunda olağan dışı bir artış yok." dedi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da açıkladığı gibi Türkiye'de 1 koronavirüs vakıasının tespit edildiğini, gerekli bütün önlemlerin alındığını söyledi.

Sürecin başından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ın liderliğinde ve kararlılığında, Sağlık Bakanı Koca'nın koordinasyonunda bütün birimler ve bakanlıkların iş birliği içinde tedbirler aldıklarını ifade eden Pekcan, "Ancak dün gördüğümüz panik havası hepimizi şaşırttı. Vatandaşımız neden buna gerek hissetti, onu da anlamadık. Nitekim Gıda Perakendecileri Derneği de dün açıklamada bulundu. Herhangi bir ürün stokunda ve personelde eksikliğimiz yok dediler." ifadelerini kullandı.

Pekcan, denetimleri sürdürdüklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Biz bugün 81 ilde hem fiyat artışları tespit edilen maskeler ve sağlık malzemesiyle hem de gıdalarla ilgili eş zamanlı denetimlere başladık. Bu denetimlerde gördük ki gıda konusunda bu sabah itibarıyla bütün raflar dolu, herhangi bir eksik yok ve gıda perakendecilerimizde de gıda fiyatları konusunda olağan dışı bir artış yok."

"Haksız fiyat artışları konusunda gereği yapılacak"

Bakanlık olarak maskedeki fiyat artışına yönelik de ciddi çalışma yürüttüklerini hatırlatan Pekcan, geçen hafta 13 firmanın ürününün denetim altına alındığını, 9'una ceza kesildiğini, bu cezaları 10 katına kadar artırma yetkilerinin olduğunu dile getirdi.

Pekcan, Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulamasına son 2 günde 5 bin 170 şikayet geldiği bilgisini vererek, "Şikayetleri yapanlara teşekkür ediyorum, hepsine tek tek dönüş yapacağız." diye konuştu.

Maske ve bazı tıbbi teçhizatın ihracat izinlerini Sağlık Bakanlığının ön iznine tabi tuttuklarına dikkati çeken Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'de 1 milyar 300 milyon üretim kapasitesi varken piyasada maske bulunamaması gerçekten olağanüstü bir durum. Dolayısıyla biz burada yetkilerimizi kullanarak gerekirse haksız fiyat artışları konusunda Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda da gereğini yapacağız. Türk Ceza Kanunu'nun 237'nci maddesi fiyatları etkileme, 238'inci maddesi kamuya gerekli ürünlerin yokluğuna neden olma, 240'ıncı maddesi mal veya hizmet satışından kaçınma fiillerini suç olarak tanımlamıştır. Biz kendi yetki alanımız çerçevesinde gerekli tespitleri yapıyor ve idari cezaları kesiyoruz. Bundan böyle bu bilgileri savcılıkla da paylaşıyor olacağız. Firmalarımıza öncelikle iç piyasaya talep ölçüsünde gerekli malzemenin temin edilmesi konusunda bir kez daha sesleniyorum, biz firmalarımızın ihracatını her zaman destekledik, destekliyoruz ama önceliğimiz kendi vatandaşımızın ihtiyacı."

Bakan Pekcan, Türk Ceza Kanunu çerçevesinde değerlendirildiğinde cezaların ne kadar olacağına ilişkin bir soru üzerine de "Hapis cezasına kadar cezası var." ifadesini kullandı.

Piyasada "N95" tanımlı sağlık kurumlarının kullandığı maskelerin bulunduğunu ancak diğer cerrahi maskelerin bulunmadığını vurgulayan Pekcan, "İç piyasada bu maskelerin tedarikini yapmaları konusunda kendilerine bir kez daha sesleniyorum, iç piyasayı doyursunlar. Biz onların önünde her zamanki gibi lokomotif olmaya devam edeceğiz. Daha fazla geciktirip ne iç piyasada bu tedirginliği yaratsınlar ne de kendileri uluslararası pazarlarda pazar kaybetsinler. Bu sorunu bir an önce birlikte çözmemiz lazım." dedi.

"Reklam Kurulu 1995 yılından beri ilk defa olağanüstü toplanacak"

Bakan Pekcan, Reklam Kurulunu kısa süre önce topladıklarını anımsatarak, "Reklam Kurulu bu ay ikinci kere toplantı yapacak. 1995 yılından beri kurul ilk defa olağanüstü toplanacak, gereğini yapacağız." diye konuştu.

Halkın rahat olması gerektiğini vurgulayan Pekcan, şöyle devam etti:

"Panik yapacak bir durum yok. Bütün dünya bu hastalıkla kavrulurken Türkiye bu işi Sağlık Bakanımızın koordinasyonunda çok iyi yönetmiş durumda. İnşallah bundan sonra da böyle devam edecek. Yeter ki kişisel hijyenimize, temizliğimize dikkat edelim, kurallara uyalım. Biz devlet, hükümet olarak her zaman gereğini yapmak üzere hazır olacağız."

İnternet üzerinden satışlar konusunda internet portalları hakkında da şikayetler olduğunu ifade eden Pekcan, bunları da değerlendireceklerini bildirdi.

Pekcan, Reklam Kurulunun 19 üyesi bulunduğunu, 2'sinin bakanlık temsilcisi olduğunu, diğer üyelerin sivil toplum kuruluşları ile medya üyelerinden oluştuğunu belirterek, "Şikayet başvurusu aldığımız ve tespit ettiğimiz süreçte yasa gereği firmaların 14 günlük savunma hakkı var. Biz 14 günlük süreci dikkate alarak toplantıyı 25 Mart'a çekebildik. Normalde nisan ayının sonlarına doğruydu, bu ay bir toplantı yapmıştık, ikinci toplantıyı daha yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İnternet yer sağlayıcılarındaki firmaların fiyatları da incelenecek

Pekcan, şu anki denetimlerinin dezenfektan, kolonya ve gıdada her türlü malzemeyi içerdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu sabah bana gelen bilgilere göre, gıda ürünlerinde herhangi bir fahiş fiyat uygulaması perakende market zincirlerinde yok. İnternet ortamında yanıltıcı fiyat bilgileriyle ilgili de gereğini yapacağız. Perakende marketlerde ne yapıyorsak internet yer sağlayıcılarında da aynı şeyi yapıyoruz. Aynı cezalar onlar için de geçerli."

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İstanbul'da içi hınca hınç dolu minibüsü silahla taradılar Haber
İstanbul'da içi hınca hınç dolu minibüsü silahla taradılar
Koronavirüs sonrası vatandaşlar akın etti! 1 günde 6,5 ton sattı Haber
Koronavirüs sonrası vatandaşlar akın etti! 1 günde 6,5 ton sattı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Bu mücadele, çocukların kuyuda duyduğu sesten sonra başladı Haber
Bu mücadele, çocukların kuyuda duyduğu sesten sonra başladı
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Yasak Elma'nın Yıldız'ı küvet pozuyla takipçilerini mest etti Haber
Yasak Elma'nın Yıldız'ı küvet pozuyla takipçilerini mest etti
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
Son dakika: 'Direnelim' diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan 'Günlerin Sonu' adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar aldı
İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar aldı
Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü
Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü
Avusturya ve Polonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Avusturya ve Polonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Euroleague yönetimi, koronavirüs nedeniyle tüm sezonu süresiz askıya aldığını açıkladı
Euroleague yönetimi, koronavirüs nedeniyle tüm sezonu süresiz askıya aldığını açıkladı
Ultraviyole C ışınları koronavirüsün DNA'sını bozduğunu iddia eden uzmanlar, bu tip virüsleri yüzde 99 oranında yok ettiğini savundu
Ultraviyole C ışınları koronavirüsün DNA'sını bozduğunu iddia eden uzmanlar, bu tip virüsleri yüzde 99 oranında...
Formula 1 takımı McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
Formula 1 takımı McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
İş Bankası'ndan emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi
İş Bankası'ndan emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi
Kopenhag, Başakşehir'le oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu
Kopenhag, Başakşehir'le oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi
Çekya, koronavirüs salgını nedeniyle OHAL ilan etti
Çekya, koronavirüs salgını nedeniyle OHAL ilan etti
Kenan Doğulu ve Beren Saat, koronavirüste '14 gün kuralına' uymadı
Kenan Doğulu ve Beren Saat, koronavirüste "14 gün kuralına" uymadı
DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?
DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
RTÜK'ten Halk TV'ye 'MİT' cezası
RTÜK'ten Halk TV'ye "MİT" cezası
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi
Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi
Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi
Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Fahrettin Koca Vladimir Putin Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Sadi Konuk Ebru Şallı Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Ali Palabıyık Hikmet Karaman Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Wuhan Avrupa Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Bakan Pekcan'dan gıda ve maske denetimlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 17:20:11. #1.14#