Bakan Pekcan'dan esnafa: Rakip olmayın, ekip olun

28.11.2019 16:47 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:47

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa rakip değil birlik olma çağrısında bulunarak, "İhracat yapmayı çok kolaylaştırıyoruz, sadece niyetiniz olsun. Bakanlığımızın destekleri var. Küçük firmalarımız, KOBİ'lerimiz yan yana gelin, birlik olun. Rakip olmayın, ekip olun. Size eğitim, destek verelim; ihracatçı yapalım" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, Konya'daki Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi'ne katıldı. Fuardaki stantları ziyaret eden Bakan Pekcan, esnafla öğle yemeğinde buluştu. Esnafa kullandırılan kredilere değinen Pekcan, "Esnafımız için en önemli olanlardan biri yüksek faiz oranlarıdır. Esnafımıza yüzde 6 faizle para kullandırıyoruz. Bazı özel meslek gruplarına da sıfır faizle kredi kullandırıyoruz. Birkaç ay önce de Halk Bankası banka komisyonlarını yüzde 2'den 1'e indirdi. Biraz daha esnafımıza nefes aldırmış olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

ESNAF BİLGİ SİSTEMİEsnaf Bilgi Sistemi'ni (ESBİS) şu an yenilediklerini belirten Pekcan, "Artık odalarla ilgili sicil kayıt işlemlerinin tamamını 'ESBİS' üzerinden yapabileceksiniz. Bunun mobil uygulamasına da geçiyoruz. Her bir esnafımızı, coğrafi konumu, yaptığı işi bu uygulamada tanıtacağız. Bir ev hanımı, 'Su borusu patladı, gece yarısı nereye gideceğim' demeyecek. ESBİS sisteminde bu bilgilere anında ulaşıp, sizinle hemen irtibata geçebilecek. Esnafımızın zincir marketlere karşı rekabetini sağlayabilmek üzere tedarik ve dağıtım kooperatif ağı üzerinden tedarik edinebilirliğini sağlamak için gayret sarf ediyoruz" dedi.'YAN YANA GELİN, BİRLİK OLUN'

Esnafın ihracatı artırması için desteklerinin olduğunu ve ihracat yapmayı çok kolaylaştırdıklarını anlatan Bakan Bakan, "İhracat yapmayı çok kolaylaştırıyoruz. sadece niyetiniz olsun. Bakanlığımızın destekleri var. Küçük firmalarımız, KOBİ'lerimiz yan yana gelin, birlik olun. Rakip olmayın, ekip olun. Gelin, biz size eğitim verelim, destek verelim; sizi ihracatçı yapalım. Biz bu doğrultuda 18 ilde 55 bin esnafımıza bilgilendirme ve seminerler düzenledik. 14 ilde de e- ticarete giriş ve marka destekleriyle ilgili bilgilendirme eğitimleri yaptık. Buradan da 7 bin esnafımız faydalandı" diye konuştu.

Kaynak: DHA