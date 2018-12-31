Bakan Pekcan'dan Ambarlı Gümrük Müdürlüğüne Ziyaret

Ambarlı Gümrük Müdürlüğünü ziyaret eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Sloganımız, en kolay ve en güvenilir ticaretin adresi olmak" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Ambarlı Gümrük Müdürlüğünü ziyaret etti. Pekcan, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünü ziyaretinde müdürlüğün faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Gümrük ve Ticaret ile Ekonomi bakanlıklarının Ticaret Bakanlığı adı altında birleştirildiğini hatırlatarak, böylece hızlı karar almaya ve alınan kararları hızlı bir şekilde uygulamaya başladıklarını söyledi. Bunun etkisinin gümrüklerde de görüldüğüne işaret eden Pekcan, gümrük süreçlerinde çağın bir gereği olarak tam dijitalleşme gibi araçları da kullanarak, dış ticarette sunulan hizmetin verimli, hızlı ve yüksek standartta olmasını amaçladıklarını vurguladı. Yasal olmayan ticarete set çektiklerini ve bu konuda herhangi bir taviz vermediklerini anlatan Pekcan, "Sloganımız, en kolay ve en güvenilir ticaretin adresi olmak" ifadelerini kullandı.

Pekcan, daha sonra Ambarlı Gümrük Müdürlüğünde limanı gezip faaliyetleri yerinde inceleyerek, tüm personelin yeni yılını kutladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA