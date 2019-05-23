Bakan Pekcan'dan AA muhabiri için başsağlığı mesajı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedenine ulaşıldığını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Nişancı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Pekcan, Twitter adresinden paylaştığı taziye mesajında, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu 10 Mayıs'ta uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Nişancı'nın cansız bedenine ulaşıldığını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini kaydetti.

Pekcan, "Abdülkadir Nişancı'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA