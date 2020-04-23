Bakan Pekcan'dan 23 Nisan mesajı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına aldığı bu dönemde, Türkiye olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerden çocuklarla beraber büyük bir coşku ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına aldığı bu dönemde, Türkiye olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerden çocuklarla beraber büyük bir coşku ve heyecanla kutladıklarını belirtti. Kaynak: Dunya.com