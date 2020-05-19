Bakan Pekcan'dan 19 Mayıs mesajı
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Bakan Pekcan'dan 19 Mayıs mesajı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı istiklal ve istikbal meşalesinin kısa sürede tüm Anadolu'yu sararak destansı bir mücadelenin başlangıcı olduğunu ifade ederek, "Milletimizin büyük fedakarlık göstererek zaferle taçlandırdığı bu...

Bakan Pekcan'dan 19 Mayıs mesajı
19.05.2020 13:06 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:06

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı istiklal ve istikbal meşalesinin kısa sürede tüm Anadolu'yu sararak destansı bir mücadelenin başlangıcı olduğunu ifade ederek, "Milletimizin büyük fedakarlık göstererek zaferle taçlandırdığı bu kutlu mücadele, bugünkü Türkiye'nin temellerini atmıştır" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı istiklal ve istikbal meşalesinin kısa sürede tüm Anadolu'yu sararak destansı bir mücadelenin başlangıcı olduğunu belirten Pekcan, "Milletimizin büyük fedakarlık göstererek zaferle taçlandırdığı bu kutlu mücadele, bugünkü Türkiye'nin temellerini atmıştır. Yaktığı bağımsızlık meşalesi ile Milli Mücadeleyi başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu günü gençlere ithaf etmesi gençliğin önemine, enerjisine ve üretkenliğine inanmasından kaynaklıdır. Gençlerini en iyi şekilde yetiştiren milletlerin gelecekte de var olabileceğini biliyoruz. Tarihlerine, kültürlerine sahip çıkan, milli ve manevi değerlerine bağlı, iyi yetişmiş, kalbinde vatan sevgisini her daim büyüten gençlerimiz sayesinde Türkiye, daha da ileriye gidecektir" ifadelerini kullandı.

Pekcan, şunları kaydetti:

"Bizler de gençlerimize çok daha kalkınmış, gelişmiş, müreffeh bir ülke bırakmak için canla başla çalışıyor, tüm imkanlarımızla gençlerimizin yanında yer almaya, onları her anlamda desteklemeye devam ediyoruz. Bakanlık olarak Sanal Ticaret Akademisi, Export Akademi gibi platformlarımızla, İhracatçı Birlikleri ile bazı mesleki bölümlerde öğrencilerimize sağladığımız burs imkanı ile gençlerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz. Bu vesileyle 19 Mayıs 1919'un 101. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, çok değerli gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını canı gönülden kutluyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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