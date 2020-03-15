Bakan Pekcan'dan 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü mesajı Ticaret Bakanı Pekcan, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda "Türkiye'de ticari hayatın sorunsuz şekilde işlemesi, ihracatın artması, uluslararası ticarette daha fazla söz sahibi olmak için çalışıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda "Türkiye'de ticari hayatın sorunsuz şekilde işlemesi, ihracatın artması, uluslararası ticarette daha fazla söz sahibi olmak için çalışıyoruz" dedi. Kaynak: Dunya.com