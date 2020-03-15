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Ruhsar Pekcan, Türkiye, Ekonomi

Bakan Pekcan'dan 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü mesajı

Ticaret Bakanı Pekcan, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda "Türkiye'de ticari hayatın sorunsuz şekilde işlemesi, ihracatın artması, uluslararası ticarette daha fazla söz sahibi olmak için çalışıyoruz" dedi.

15.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:37
Bakan Pekcan'dan 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü mesajı

Ticaret Bakanı Pekcan, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda "Türkiye'de ticari hayatın sorunsuz şekilde işlemesi, ihracatın artması, uluslararası ticarette daha fazla söz sahibi olmak için çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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