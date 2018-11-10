Bakan Pekcan'dan 10 Kasım Mesajı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü nedeniyle paylaştığı mesajda, "Atatürk, milletinden aldığı güçle destansı bir mücadele sonucunda bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna liderlik etmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bakan Pekcan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 80. yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Atatürk, milletinden aldığı güçle destansı bir mücadele sonucunda bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna liderlik etmiştir. Türkiye'yi birlik ve beraberlik içinde modern bir ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak Atatürk'ün en büyük hedefi olmuştur" ifadelerini kullandı.

Bugün Türkiye'nin, güçlü devlet yapısı ve ekonomisiyle, bu hedefte emin adımlarla yoluna devam ettiğini belirten Pekcan, "Bu anlayışla; biz de milletimizin refah seviyesini arttıracak, ekonomimizi güçlendirecek yeni projelere imza atıyor ve gelecek nesillerimize daha güçlü bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarına Allah'tan rahmet diliyor, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla anıyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA