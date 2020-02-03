Haberler » Ekonomi » Bakan Pekcan: Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamı - Ekonomi

Bakan Pekcan: Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamı

Bugün açıklanan ve 14,8 milyar dolar olarak gerçekleşen ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır" ifadelerini kullandı.

03.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:48
Bakan Pekcan: Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamı

Bugün açıklanan ve 14,8 milyar dolar olarak gerçekleşen ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Ticaret Bakanı , "Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler