Bakan Pekcan: Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamı

03.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:48

Bugün açıklanan ve 14,8 milyar dolar olarak gerçekleşen ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır" ifadelerini kullandı.