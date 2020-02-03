Bakan Pekcan: Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamı
Bugün açıklanan ve 14,8 milyar dolar olarak gerçekleşen ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır" ifadelerini kullandı.
03.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:48
Bugün açıklanan ve 14,8 milyar dolar olarak gerçekleşen ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com