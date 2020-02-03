Bakan Pekcan: "Cumhuriyet tarihindeki en yüksek Ocak ayı ihracat rakamını gerçekleştirdik"

03.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:20

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ocak ayında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,10 artarak 14,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, Cumhuriyet tarihindeki en yüksek Ocak ayı ihracat rakamıdır" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 yılı Ocak ayı dış ticaret verileriyle ilgili resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Pekcan, ihracatta 2019 Ocak ayı verilerine kıyasla 2020 Ocak ayı verilerinin yüzde 6,10 artarak 14,8 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu rakamın Cumhuriyet tarihi boyunca en yüksek Ocak ayı ticaret rakamı olduğunu da açıklayan Pekcan, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 2019 yılı Ocak-Kasım dönemi rakamları bakımından, Türkiye'nin oran bazında dünyada ihracatını en fazla artıran 7'nci ülke olduğuna değindi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, "Küresel ekonomi ve ticaretteki yavaşlamaya rağmen, 2019 yılında ihracatımızda yakalanan başarı, 2020 Ocak ayında da ivmelenerek devam ediyor. Bu yılın Ocak ayında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,10 artarak 14,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, Cumhuriyet tarihindeki en yüksek Ocak ayı ihracat rakamıdır. Bu güçlü artış oranı, 2020 yılı ihracatımız için önemli bir pozitif göstergedir. Aynı dönemde ithalatımız ise yüzde 18,9'luk artış ile 19,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, dış ticaret hacmimiz yüzde 13'lük artışla 34 milyar dolara yükselmiştir. Küresel ekonomideki zayıf seyre rağmen yılın ilk ayındaki dış ticarete ilişkin bu veriler, Türkiye ekonomisindeki canlanmanın güçlenerek devam ettiğine işaret etmektedir. Ayrıca, makro göstergelerdeki olumlu gelişmeleri desteklemektedir. DTÖ'nün 2019 yılı Ocak-Kasım dönemi rakamları bakımından; oran bazında dünyada ihracatını en fazla artıran 7'nci ülke olduk. DTÖ yıllık verileri açıkladığında da eminim ülkemizin geçen yılın tamamındaki kayda değer başarısı bir kez daha görülecektir. Dış ticarette 2019'daki başarılı performansımızı 2020'de de aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu önemli başarıda emeği geçen ihracatçılarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA